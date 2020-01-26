Какие продукты сжигают жир и наращивают мышечную массу?

Другой богатый лейцином продукт – курица – от 2 до 3 грамм аминокислоты на каждые 50 граммов мяса

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.

В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы. Чтобы добиться хорошей физической формы, диетолог порекомендовал сначала в течение нескольких недель нарастить мышцы, а затем взяться за сжигание жира

Основу питания при таком плане тренировок составили богатые белком продукты. Прежде всего, яйца, которые также содержат лейцин – аминокислоту, помогающую мышцам расти. Специалист напомнил, что ранее употребление яиц связывали с высоким риском развития болезней сердца. Например, атеросклероза сосудов и артерий, который связан с повышением уровня холестерина. Ученые спорят о свойствах яиц до сих пор: так, в 2019 году в Европейском журнале нутрициологии (European Journal of Nutrition) вышло исследование, «реабилитирующее» эту еду. Оказалось, что употребление одного яйца в день вреда здоровью не несет.



Другой богатый лейцином продукт – курица – от 2 до 3 грамм аминокислоты на каждые 50 граммов мяса. Ее диетологи считают хорошей альтернативой красному мясу. Вегетарианцам для указанных целей специалисты посоветовали есть тофу.Перед тренировками, особенно, силовыми, испанские врачи посоветовали есть бананы, а после – натуральный йогурт без сахара.Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить тунец, бобовые и авокадо.

Источник: РИА Новости