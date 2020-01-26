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Какие продукты сжигают жир и наращивают мышечную массу?

18:08 26.01.2020 Фото: commons.wikimedia.org
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Основу питания при таком плане тренировок составили богатые белком продукты. Прежде всего, яйца.

Какие продукты сжигают жир и наращивают мышечную массу?
Другой богатый лейцином продукт – курица – от 2 до 3 грамм аминокислоты на каждые 50 граммов мяса

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
В интервью барселонскому изданию La Vanguardia Гомес Вера заявил, что план тренировок и питания лучше разделить на две фазы. Чтобы добиться хорошей физической формы, диетолог порекомендовал сначала в течение нескольких недель нарастить мышцы, а затем взяться за сжигание жира
Основу питания при таком плане тренировок составили богатые белком продукты. Прежде всего, яйца, которые также содержат лейцин – аминокислоту, помогающую мышцам расти. Специалист напомнил, что ранее употребление яиц связывали с высоким риском развития болезней сердца. Например, атеросклероза сосудов и артерий, который связан с повышением уровня холестерина. Ученые спорят о свойствах яиц до сих пор: так, в 2019 году в Европейском журнале нутрициологии (European Journal of Nutrition) вышло исследование, «реабилитирующее» эту еду. Оказалось, что употребление одного яйца в день вреда здоровью не несет.

Другой богатый лейцином продукт – курица – от 2 до 3 грамм аминокислоты на каждые 50 граммов мяса. Ее диетологи считают хорошей альтернативой красному мясу. Вегетарианцам для указанных целей специалисты посоветовали есть тофу.
Перед тренировками, особенно, силовыми, испанские врачи посоветовали есть бананы, а после – натуральный йогурт без сахара.
Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить тунец, бобовые и авокадо.

Источник: РИА Новости

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