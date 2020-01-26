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Как мать накрывает ребенка собой от падающей от глыбы снега с крыши магазина попало на видео в Новосибирске

19:43 26.01.2020 Фото: pixabay
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Снег упал на двух женщин и ребенка. Жители дома давно просили УК убрать снег.


С крыши дома на улице Портовой в Новосибирсске сошел снег и упал на двух женщин и ребенка. Об этом сообщили подписчики группы Инцидент.Новосибирск.

ЧП произошло 25 января у дома №7 на улице 2-ой Портовой над магазином «Ярче». С крыши сошел снег, и  упал на двух женщин и ребенка. У одной из женщин ушиб ноги (может и более серьезная травма) — ее увезли врачи скорой помощи.

«Виновником происшествия является управляющая компания дома. На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома, УК твердо заявляла, что у них нет рабочих», — рассказывает  подписчик Роман, поделившийся видео.

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От редакции

На крыше вашего дома лежит снег? Угрожает упасть? Напишите адрес!

Аноним, 26 января 2020 23:08
Страшно идти около КБУ по дороге в гаражи .Спускаешься и висят такие страшные глыбы снега и убежать не куда. Когда мужик перекреститься???

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