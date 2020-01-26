Как мать накрывает ребенка собой от падающей от глыбы снега с крыши магазина попало на видео в Новосибирске

Снег упал на двух женщин и ребенка. Жители дома давно просили УК убрать снег.



С крыши дома на улице Портовой в Новосибирсске сошел снег и упал на двух женщин и ребенка. Об этом сообщили подписчики группы Инцидент.Новосибирск.

ЧП произошло 25 января у дома №7 на улице 2-ой Портовой над магазином «Ярче». С крыши сошел снег, и упал на двух женщин и ребенка. У одной из женщин ушиб ноги (может и более серьезная травма) — ее увезли врачи скорой помощи.

«Виновником происшествия является управляющая компания дома. На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома, УК твердо заявляла, что у них нет рабочих», — рассказывает подписчик Роман, поделившийся видео.