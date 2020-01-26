Греф: держите сбережения в рублях. Рубль достаточно стабильная валюта

А в чем он хранит сам? «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», — рассказал глава Сбербанка.

Греф советует держать сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

«Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — сказал он.

Греф также прокомментировал, в какой валюте он предпочитает держать сбережения.

«Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», — рассказал глава Сбербанка.

Источник: ТАСС