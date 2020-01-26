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Греф: держите сбережения в рублях. Рубль достаточно стабильная валюта

20:03 26.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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А в чем он хранит сам? «Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», — рассказал глава Сбербанка.

Греф: держите сбережения в рублях. Рубль достаточно стабильная валюта
Греф советует держать сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.
«Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — сказал он.

Греф также прокомментировал, в какой валюте он предпочитает держать сбережения.

«Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», — рассказал глава Сбербанка.

Источник: ТАСС

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От редакции

Если бы у вас было много денег (или есть), в чем вы их хранили бы?

Аноним, 26 января 2020 21:16
Сразу вспомнилась одна статья в газете,где россиянцам настоятельно рекомендовали хранить денажку в рублях и примерно через месяца полтора долляр с 30 рублей до 60 поднялся
Жители города, 26 января 2020 21:28
Ему ли комментировать!Когда только он уйдет!
Аноним, 26 января 2020 22:31
НВР: в рублях.
сейчас рубль стабилен и прогноз хорош.
с учетом ставок - самая прибыльная валюта для инвестиций
Аноним, 26 января 2020 23:17
У Грефа денег много,а что мне мечтать.Денег нет ,но вы держитесь. Держусь пока. Покупаю продукты,не хватает на лекарства.Куплю лекарства,сижу на воде.Лечусь.
Иван, 26 января 2020 23:22
Ни для кого не секрет, что команда Набиуллиной , возглавлявшая ЦБ РФ, находится под полным влиянием и контролем Грефа по приказу Ротшильдов. Поэтому эта группа под воздействием Грефа и Набиуллиной в второй половине 2014 года и в последующем осуществила перевод на плавающий курс доллара и снизила в несколько раз покупательную способность российского рубля, обрушив его, продолжая разрушение экономики страны и обнищание народов России.

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