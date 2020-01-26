Греф: держите сбережения в рублях. Рубль достаточно стабильная валюта

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.
«Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», — сказал он.
Греф также прокомментировал, в какой валюте он предпочитает держать сбережения.
«Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений», — рассказал глава Сбербанка.
Источник: ТАСС
сейчас рубль стабилен и прогноз хорош.
с учетом ставок - самая прибыльная валюта для инвестиций