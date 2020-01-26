Убившая своих маленьких детей мать умерла в больнице Кудымкара. Остановилось сердце

Соседи называют семью благополучной, мать – верующей. Все четверо детей в момент трагедии были дома, отец — на работе. Инцидент произошёл в четверг, 23 января.

В доме в момент трагедии были все 4 детей, отец был на работе

Мать, которая убила двух своих малышей и пыталась после этого покончить с собой, умерла в отделении реанимации 25 января вечером, пишет сайт Парма.Новости.

Источники редакции сообщили об этом 25 января ночью. По предварительной информации, смерть наступила из-за остановки сердца.

Напомним, что в Кудымкаре 32-летнюю женщину подозревают в убийстве двоих детей – годовалого и пятилетнего. Женщина пыталась покончить с собой. Соседи называют семью благополучной, мать – верующей. По данным источника редакции, все четверо детей в момент трагедии были дома, отец — на работе. Инцидент произошёл в четверг, 23 января.

Похороны детей состоялись 24 января в Ёгве.