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Убившая своих маленьких детей мать умерла в больнице Кудымкара. Остановилось сердце

20:13 26.01.2020 Фото: Парма.Новости
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Соседи называют семью благополучной, мать – верующей. Все четверо детей в момент трагедии были дома, отец — на работе. Инцидент произошёл в четверг, 23 января.

Убившая своих маленьких детей мать умерла в больнице Кудымкара. Остановилось сердце
В доме в момент трагедии были все 4 детей, отец был на работе

Мать, которая убила двух своих малышей и пыталась после этого покончить с собой, умерла в отделении реанимации 25 января вечером, пишет сайт Парма.Новости.

Источники редакции сообщили об этом 25 января  ночью. По предварительной информации, смерть наступила из-за остановки сердца.

Напомним, что в Кудымкаре 32-летнюю женщину подозревают в убийстве двоих детей – годовалого и пятилетнего. Женщина пыталась покончить с собой. Соседи называют семью благополучной, мать – верующей. По данным источника редакции, все четверо детей в момент трагедии были дома, отец — на работе. Инцидент произошёл в четверг, 23 января.

Похороны детей состоялись 24 января в Ёгве.

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От редакции

Бог забрал?

Аноним, 26 января 2020 20:27
НВР:
Не уверен, Бог забрал.
Сначала ангелы, а там через 40 дней уже посмотрят, куда её.

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