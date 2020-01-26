Отставка Медведева дала президенту картбланш на достижение целей национального развития, объяснил Песков

Песков подчеркнул, что достижение национальных целей — это экстра ординарная задача, для решения которой нужно «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе».

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку

Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом на фоне новых задач, поставленных президентом, и оценок, высказанных главой государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

В программе «Москва. Кремль. Путин» Песков, слова которого приводятся на сайте телеканала «Россия-1» (ВГТРК), заявил, что Медведев объяснил уход в отставку новыми оценками, которые дал президент, новыми задачами, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию.

По словам пресс-секретаря главы государства, правительство Медведева ушло в отставку, «дабы дать президенту картбланш на достижение целей национального развития».

Песков подчеркнул, что достижение национальных целей — это экстра ординарная задача, для решения которой нужно «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе».

Ранее Дмитрий Медведев объяснил, что главная причина — это масштабность поставленных в послании президента задач.

«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, — это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, — что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — сказал Медведев.

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. На должность премьера был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.