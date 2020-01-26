Заразиться онкологией: Рак может передаваться от человека к человеку через микробиомы, заявили ученые Канады

Микробиом — это термин, используемый для обозначения микроорганизмов, которые существуют в нашем организме — на коже, в органах. Большинство из них представляют собой крошечные бактерии, но в их число входят также грибки и вирусы.

Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

До сих пор такие заболевания, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не вызываются бактериями или вирусами и поэтому не передаются другим людям. Но теперь исследователи считают, что эти заболевания могут передаваться от человека к человеку — через крошечные организмы в организме.

Если бы гипотеза международной исследовательской группы о канадском профессоре микробиологии Бретте Финли была подтверждена, предыдущие предположения были бы фундаментально опровергнуты.

Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет сердечно-сосудистые заболевания или рак как «неинфекционные», поскольку предполагается, что они вызваны сочетанием генетической предрасположенности, образа жизни и факторов окружающей среды — и не передаются от одного человека другому ,

Но это как раз тот момент, когда некоторые ученые уже не уверены в этом: в новом исследовании команда из программы «Люди и микробиом» Канадского института перспективных исследований (CIFAR), в которую также входит немецкий профессор Томас Бош из Кильский университет Кристиана Альбрехта относится к этому предположению.

Передача микробиома

Исследователи предоставляют доказательства того, что они считают, что многие заболевания, которые классифицируются как неинфекционные, все же могут передаваться от человека к человеку.

И заразны в широком смысле. Не через инфекцию, как грипп. Но передаваться через микробиом.

Вы должны знать: микробиом — это термин, используемый для обозначения всех триллионов микроорганизмов, которые существуют в нашем организме — на коже, в органах. Большинство из них представляют собой крошечные бактерии, но грибки и вирусы также входят в число этих микробов.

Они чрезвычайно важны для здоровья человека: они помогают пищеварению, выделяют питательные вещества или выводят токсины.

Микробы играют важную роль в организме

«Ни один уголок нашей биологии не остается незатронутым ими», — говорит Эд Йонг в своей книге о микробиомах «Крошечные компаньоны», в которой резюмируется важнейшая роль человеческого микробиома.

Микробы поэтому участвуют во всех уголках нашего тела. Добра и зла.

Микробная колонизация человеческого организма может также играть центральную роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, согласно гипотезе ученых, чья исследовательская работа в настоящее время опубликована в научном журнале «Наука».

Это будет означать, что мы влияем на здоровье близких нам людей, передавая им эти бактерии и, следовательно, болезни, в которых они играют решающую роль.

Подробнее о раке

Теория исследователей основана на этом

«Если наша гипотеза окажется верной, она полностью переопределит наш взгляд на общественное здравоохранение», — говорит профессор микробиологии Бретт Финли.

Предположение исследователей основано на трех различных выводах, которые они связывают в своей теории:

1) Модифицированный микробиом

Они смогли показать, что микробиом «демонстрирует заметные изменения» у людей, страдающих ожирением, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом 2 типа по сравнению с микробиомом здоровых людей.

2) микробиом может сделать здоровым организм больным

Они также нашли доказательства в лаборатории, что такой модифицированный микробиом может также привести к болезням в здоровом организме, если он будет перенесен в этот изначально здоровый организм. В эксперименте исследователи перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате она также стала полнее.

3) Микробиом может быть перенесен

Они также продемонстрировали, что микробиом может фактически передаваться другим организмам. Исследователи смогли наблюдать в лаборатории, что микробиом пресноводных полипов, которые разделяют общую среду обитания, адаптировался. В результате их внешний вид также адаптирован.

От человека к человеку

«Мы смогли продемонстрировать, что микробы попадают напрямую от одного человека к другому», — говорит Томас Бош, соавтор исследования.

Еще больше: «Эта передача микробиома может также иметь место в человеческой жизни, например, через интенсивные социальные контакты или в квартирах, где они живут», — говорит профессор в Киле.

Супруги обмениваются микробами — тоже болезни?

Например, исследователи обнаружили, что кишечные микробы супругов были очень похожи друг на друга — при этом существовали значительные отличия от дальних родственников.

«Если вы суммируете эти факты, это говорит о том, что многие заболевания, которые традиционно не классифицируются как инфекционные, все же могут быть заразными», — говорит Бретт Финли.

Необходимы дополнительные исследования

Исследователи признают, что их гипотеза смелая. Но то, что начиналось как мысленный эксперимент, могло быть подтверждено экспериментами в лаборатории.

Однако многие из задействованных механизмов до сих пор неизвестны.

«Мы до сих пор не знаем, в каких случаях эта форма передачи увеличится или будет также передаваться здоровое состояние», — говорит соавтор Мария Глория Домингес-Белло, профессор Университета Рутгерса в США. «Нам нужно больше исследований, чтобы понять микробную передачу и ее последствия».

Нарушенный микробиом как причина заболеваний

Поэтому дальнейшие исследования запланированы на ближайшие годы. Потенциальные пути передачи должны быть исследованы более подробно, говорит профессор Бош из Киля.

И: Нарушения в микробиоме человека следует рассматривать как «гораздо больше, чем прежде», как возможную причину заболеваний.

Источник: www.focus.de