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Здоровье / Общество

Признаки рака кожи: о первых симптомах рака кожи рассказа онколог

20:57 26.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Если раньше выживаемость пациентов с меланомой составляла 3-4 месяца, то сегодня превышает 6 лет.

Признаки рака кожи: о первых симптомах рака кожи рассказа онколог
Первые признаки рака кожи озвучил онколог Москвы
Сюжет: Онкология
Признаки рака кожи: о первых симптомах рака кожи рассказа онколог

Признаки рака кожи: о первых симптомах рака кожи рассказа онкологЗаразиться онкологией: Рак может передаваться от человека к человеку через микробиомы, заявили ученые КанадыЕщё 192 новостей

Рак кожи представляет собой злокачественные новообразования на поверхности кожи. В большинстве случаев опухоли локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света. Онколог рассказал о том, как обнаружить болезнь на ранней стадии, сообщает сайт Минздрава Московской области.

«Рак кожи, как и любое онкологическое заболевание, лучше поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. Важно внимательно следить за состоянием кожи. Сигналом обратиться к врачу должно стать появление незаживающих ранок на теле, растущих родинок и пятнышек с нечеткими границам, отличающихся по цвету от родинок или веснушек. Также среди первых симптомов – увеличение лимфоузлов, постоянная усталость, снижение аппетита, уменьшение массы тела», — рассказал заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.

В таких случаях необходимо обращаться за консультацией к врачу. Он проведет диагностику — визуальный осмотр кожного покрова, дерматоскопию и, при необходимости, — цитологическое исследование. При установлении диагноза направит на лечение. Как отмечает первый заместитель министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева, в Московской области в 2019 году было зафиксировано около 3 тыс. случаев базально-клеточного рака кожи и порядка 600 случаев меланомы кожи.

«Если раньше выживаемость пациентов с меланомой составляла 3-4 месяца, то сегодня превышает 6 лет. Важно, что для лечения применяются современные мировые методики, иммунотерапия, специалисты регулярно проходят дополнительное обучение, что позволяет добиваться лучших результатов лечения», — добавила Екатерина Огнева.

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