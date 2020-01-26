Признаки рака кожи: о первых симптомах рака кожи рассказа онколог

Если раньше выживаемость пациентов с меланомой составляла 3-4 месяца, то сегодня превышает 6 лет.

Первые признаки рака кожи озвучил онколог Москвы

Рак кожи представляет собой злокачественные новообразования на поверхности кожи. В большинстве случаев опухоли локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света. Онколог рассказал о том, как обнаружить болезнь на ранней стадии, сообщает сайт Минздрава Московской области.

«Рак кожи, как и любое онкологическое заболевание, лучше поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. Важно внимательно следить за состоянием кожи. Сигналом обратиться к врачу должно стать появление незаживающих ранок на теле, растущих родинок и пятнышек с нечеткими границам, отличающихся по цвету от родинок или веснушек. Также среди первых симптомов – увеличение лимфоузлов, постоянная усталость, снижение аппетита, уменьшение массы тела», — рассказал заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.

В таких случаях необходимо обращаться за консультацией к врачу. Он проведет диагностику — визуальный осмотр кожного покрова, дерматоскопию и, при необходимости, — цитологическое исследование. При установлении диагноза направит на лечение. Как отмечает первый заместитель министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева, в Московской области в 2019 году было зафиксировано около 3 тыс. случаев базально-клеточного рака кожи и порядка 600 случаев меланомы кожи.

«Если раньше выживаемость пациентов с меланомой составляла 3-4 месяца, то сегодня превышает 6 лет. Важно, что для лечения применяются современные мировые методики, иммунотерапия, специалисты регулярно проходят дополнительное обучение, что позволяет добиваться лучших результатов лечения», — добавила Екатерина Огнева.