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Экс-спикер РПЦ Всеволод Чаплин умер на скамейке в Москве. Видео с места трагедии

23:37 26.01.2020 Фото: Википедия
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Священнику был 51 год. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть.

Экс спикер РПЦ Всеволод Чаплин умер на скамейке в Москве. Видео с места трагедии
Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Экс спикер РПЦ Всеволод Чаплин умер на скамейке в Москве. Видео с места трагедии

Экс-спикер РПЦ Всеволод Чаплин умер на скамейке в Москве. Видео с места трагедииУмер участковый полиции Андрей Шатунов на даче в БердскеЕщё 141 новостей

Бывший спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года, сообщили «Интерфаксу» прихожане.

Видео с места ЧП опубликовал telegram-канал Mash.


«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Кончину священника подтвердил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва. «Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное», — написал он в своём телеграм-канале.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. В 1999 году возведен в сан протоиерея.

В 2001-2009 годах — заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года — заместитель главы Всемирного русского народного собора.

С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (по должности).

В 2009-2016 годах- настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

С 2016 года назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.

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От редакции

Соболезнуем.

Поросёнок Пётр, 27 января 2020 02:10
Он был крайне спорной личностью и периодически делал весьма спорные заявления, но, умер как настоящий патриот, до наступления пенсионного возраста, не обременив тем самым государство на лишние расходы Лично для меня в истории останется только один Чаплин и зовут его вовсе не Всеволод Анатольевич, а Чарльз Спенсер

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