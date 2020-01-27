Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! В 2018 году мы впервые провели фотомарафон «Мой папа». Снимков папа — было много! В 2019 году снимков любимых пап тоже было много! И мы вновь повторяем акцию «Мой папа», посвящая ее Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте.

И, конечно, в газете 19 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно будет купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 15 февраля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Папа Сережа и Данила

Шумский В.Г.

Дмитрий Кошевой

Мой папа Витя

Черняков Денис

Джомардов Элгар

Юрий Михайлович, Варвара Юрьевна, Елисей Юрьевич

Папа Евгений , сын Мирон

Юрий Михайлович, Варвара Юрьевна, Елисей Юрьевич

Папа-Александр, дочь-Валерия

Папа-Сергей, дети-Ярослав и Арсений

Черников Сергей

Ксения Бок

Дмитрий Бок

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Ксения Бок

Папа Соболев Сергей.

Слево Василиса справо Настенька

Мой папа

Папа Владимир дочь Алина

«Мой папа» Алексей Ручко

Мой папа Мордвинов Борис

Дочь Курочкина Алина и сын Мордвинов Алексей

Сергеев Сергей Владимирович

Грачев Денис и Грачева Виктория

мой папа Коркин Михаил Сергеевич дочери Каролина и Людмила

Спирин Игорь со своим сыном Спириным Ярословом

Саганов Илья с доченькой Ариной

Литвинов Алексей,папа год и два месяца:)))

Наш папа Рудис Сергей Александрович

Шаповаленко Александр Михайлович

Наш папочка:Елымов Николай Алексеевич и мы его дочери Оксана и Юлия.Его нет с нами вот уже 7 лет,но он на вечно в нашем сердце..в нашей памяти..рядом всегда

(Мой Папа) Иван Керного

(Мой Папа) Иван Керного

(Мой Папа) Иван Керного

Наш папа, Валов Олег Александрович