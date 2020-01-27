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Построят современный театр к 2023 году в Бердске

21:03 27.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В рамках реализации проекта «Наукополис-Академгородок 2.0» на 2021 год разработана проектно-сметная документация строительства современного модульного здания для Городского центра культуры и досуга.

Построят современный театр к 2023 году в Бердске
Театр построят к 2023 году
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Построят современный театр к 2023 году в Бердске

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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главе города. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Когда в Бердске постоят театр? Он нужен жителям Бердска!

Наряду с образовательной деятельностью в городе Бердске высокую планку занимает развитие сфер культуры и спорта. Деятельность учреждений культуры в 2018 году позволила сохранить сеть активно действующих и востребованных населением учреждений культуры, и по итогам года наш город занял второе место по предоставлению услуг в сфере культуры. Сферу культуры города Бердска представляет школы искусств, культурно-досуговые учреждения, централизованная библиотечная система, музей и Городской парк культуры и отдыха. В рамках реализации проекта «Наукополис-Академгородок 2.0» на 2021 год разработана проектно-сметная документация строительства современного модульного здания для Городского центра культуры и досуга, где расположится Городской театр, его создание запланировано на 2022-23 год, — ответил Евгений Анатольевич.

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От редакции

Нужен театр Бердску?

Аноним, 27 января 2020 10:20
НВР:
Нет!
Аноним, 27 января 2020 10:22
Пир во время чумы.
Аноним, 27 января 2020 11:05
Полезных животных слонов посмотришь в Новосибирском цирке.
Аноним, 27 января 2020 10:59
НВР:
А чем Родина не устраивает? Там зал постоянно занят?
Аноним, 27 января 2020 11:51
Да, после реконструкции Родина занята очень плотно.
Да и мало одной Родины на весь Бердск
Аноним, 27 января 2020 11:01
Кому нужен театр - добро пожаловать на площадь Горького.
Иван, 27 января 2020 11:59
Согласен с вами
Чекист, 27 января 2020 20:44
Этот театр 1 актёра помоему очень скучен, горячие темы как не решались так и не решаются.
Аноним, 27 января 2020 22:03
Похоже дорог и тротуаров с доступной средой не дождемся, зато будет полно паяцев и петрушек.
Гость, 27 января 2020 22:42
Зато цирк можно не строить. Просто табличку на мэрию повесить.

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