Построят современный театр к 2023 году в Бердске

В рамках реализации проекта «Наукополис-Академгородок 2.0» на 2021 год разработана проектно-сметная документация строительства современного модульного здания для Городского центра культуры и досуга.

Театр построят к 2023 году

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главе города. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Когда в Бердске постоят театр? Он нужен жителям Бердска!

Наряду с образовательной деятельностью в городе Бердске высокую планку занимает развитие сфер культуры и спорта. Деятельность учреждений культуры в 2018 году позволила сохранить сеть активно действующих и востребованных населением учреждений культуры, и по итогам года наш город занял второе место по предоставлению услуг в сфере культуры. Сферу культуры города Бердска представляет школы искусств, культурно-досуговые учреждения, централизованная библиотечная система, музей и Городской парк культуры и отдыха. В рамках реализации проекта «Наукополис-Академгородок 2.0» на 2021 год разработана проектно-сметная документация строительства современного модульного здания для Городского центра культуры и досуга, где расположится Городской театр, его создание запланировано на 2022-23 год, — ответил Евгений Анатольевич.