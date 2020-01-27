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Поле для футбола и регби появится на стадионе «Авангард» в 2024 году в Бердске

16:45 27.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В городе функционирует 229 сооружений спортивной направленности, культивируется 36 видов спорта. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы.

Поле для футбола и регби появится на стадионе Авангард в 2024 году в Бердске
Сегодня вместо стадиона — чистое поле
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Поле для футбола и регби появится на стадионе Авангард в 2024 году в Бердске

Поле для футбола и регби появится на стадионе «Авангард» в 2024 году в БердскеПостроят современный театр к 2023 году в БердскеЕщё 37 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главе Бердска. Вы задали Евгению Шестернину более 100 вопросов.

— Почему авангард разрушить разрушили, а строить ничего не начали. Год потерян. Кто ответит?

— На сегодняшний день на территории города функционирует 229 сооружений спортивной направленности, культивируется 36 видов спорта. Функционируют 3 муниципальные детские юношеские спортивные школы, частный спортивный клуб «Кристалл» и спортивный комплекс «Вега».

Большую роль в развитии массовой физической культуры сыграло строительство в городе целого ряда современных спортивных сооружений, в том числе уже запущены и идут по графику работы по строительству стадиона «Авангард». Поэтому позвольте не согласиться с мнением автора вопроса «потерянного года для «Авангарда». Не разделяю точку зрения. Весной 2019 года начались работы по реконструкции стадиона, мы добивались отмены первоначального проекта, и усовершенствовали его, для того чтобы спортсменам можно было тренироваться и соревноваться в современных, комфортных условиях. При активной поддержке депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области от Бердска к 2024 году «Авангард» получит 2-е площадки для футбола и регби, оборудованные современными раздевалками, душевыми, тренерскими в подтрибунных помещениях и собственную удобную парковку, для приема большого количества спортсменов при проведении соревнований, — ответил мэр Бердска.

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От редакции

Занимаетесь спортом?

Аноним, 27 января 2020 17:06
В 2024 году? Вы серьезно? 2019,2020,2021,2022,2023,2024. Итого 6 лет. Я так понимаю вы тролите жителей города бердска?
Аноним, 27 января 2020 17:09
Все объекты Олимпиады Сочи строили шесть лет, крымский мост три года.
Аноним, 27 января 2020 17:40
Баню на Комсомольская за год. А стадион шесть лет. Приоритет ясен

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