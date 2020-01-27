Сломала шею при прыжках на батуте 17-летняя девушка. Владелец центра выплатит 1 млн. родным погибшей

Девушка сделала на батуте несколько сальто, а потом выпала.

Во время нахождения потерпевшей на батутах и выполнения ею прыжков никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы.



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении управляющего батутного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти).

По данным следствия, 5 января 2019 года в вечернее время в помещении батутного центра в городе Тюмени 17-летняя девушка, находясь на батуте, совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто несовершеннолетняя упала на полотно батута, получив травму шеи. В результате травмы, осложнившейся нарушением функций дыхания, девушка погибла. Во время нахождения потерпевшей на батутах и выполнения ею прыжков никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших в сумме 1 млн рублей.

Источник: Следственный комитет РФ