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Сломала шею при прыжках на батуте 17-летняя девушка. Владелец центра выплатит 1 млн. родным погибшей

20:30 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Девушка сделала на батуте несколько сальто, а потом выпала.

Сломала шею при прыжках на батуте 17 летняя девушка. Владелец центра выплатит 1 млн. родным погибшей
Во время нахождения потерпевшей на батутах и выполнения ею прыжков никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении управляющего батутного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти).

По данным следствия, 5 января 2019 года в вечернее время в помещении батутного центра в городе Тюмени 17-летняя девушка, находясь на батуте, совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто несовершеннолетняя упала на полотно батута, получив травму шеи. В результате травмы, осложнившейся нарушением функций дыхания, девушка погибла. Во время нахождения потерпевшей на батутах и выполнения ею прыжков никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших в сумме 1 млн рублей.

Источник: Следственный комитет РФ

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От редакции

Запретят батуты на улицах в России?

Аноним, 27 января 2020 18:02
Не прав охотник, что убил корову, не права и корова, что в лес зашла! Как-то так..... Думаю.
Ириска, 27 января 2020 22:40
Да везде так то шею можно сломать, вытворяя акробатические номера!

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