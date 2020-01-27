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Подъемные: 2 млн рублей ждут учителя в селе

10:19 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Деньги получат участники программы «Земский учитель», которая уже начала действовать. В базе данных на сегодняшний день — 3568 учительских вакансий в регионах.

Подъемные: 2 млн рублей ждут учителя в селе
Портал «Земский учитель» функционирует по принципу «одного окна»

Подписано Постановление Правительства, которое вносит изменения в программу «Развитие образования» и гарантирует выплаты учителям, приехавшим на работу в села, рабочие поселки, небольшие города с населением не больше 50 тысяч человек 1 миллиона рублей в качестве «подъемных». А если речь идет о Дальневосточном федеральном округе, то сумма составит 2 миллиона рублей.

Деньги получат участники программы «Земский учитель», которая уже начала действовать. В базе данных на сегодняшний день — 3568 учительских вакансий в регионах.
Кто сможет претендовать на миллион или целых два? Учитель, который готов переехать в сельскую местность и работать не менее 18 часов в неделю, при этом ему не более 55 лет. Выбирать претендентов будут комиссии в регионах. Кандидат заключает договор и в течение этого же года получает деньги. Чем дольше пустует вакансия в регионе, тем выше шансы претендентов получить ее и миллион в придачу. Если школа не может найти нужного специалиста год, это одно дело, а если больше трех — совсем другое. Имеют значение и стаж, и опыт, и категория претендента.

Педагогам придется отработать не менее пяти лет. Что важно, уход за ребенком включается в эти пять лет.

Вакансии есть почти во всех регионах, даже в Московской области. Например, учителей английского языка очень ждут в Серпуховском, Солнечногорском районах, немецкого — в Клинском районе. На Сахалине нужны преподаватели математики, физики, русского, английского языков. В Рязанской области ждут учителей математики, физики, иностранных языков, биологии, географии. Есть варианты, когда учителю предлагают нагрузку в 30 часов! Это почти две ставки.

Источник: РГ

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