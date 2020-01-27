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Любите отбивную с кровью и расколодку? А как же личинки?

10:23 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных.

Любите отбивную с кровью и расколодку? А как же личинки?
Плохо прожаренное мясо может быть опасным

Карпаччо, тартар, севиче, суши, сало и строганина ‒ это может быть очень вкусно… и очень небезопасно, предупредила в интервью радио Sputnik врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева.
Блюда из сырого мяса и рыбы присутствуют во многих национальных кухнях. Но безопасными эти блюда можно считать только в том случае, если есть уверенность в неукоснительном соблюдении всех обязательных правил выкармливания, забоя или вылова, а также последующего хранения мяса или рыбы, предупреждают медики.
Если же такой уверенности нет, то мясо и рыбу можно употреблять в пищу только после достаточной термической обработки. Многие этим пренебрегают, в результате гельминтоз – частое заболевание, например, у рыболовов и охотников, которые готовят свою добычу «на скорую руку», отметила в интервью радио Sputnik врач высшей категории, кандидат биологических наук, паразитолог Елена Чернышева.

«Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками. Рестораны, кафе должны выполнять все требования по технологии правильного приготовления пищи. Достаточная температурная обработка для мяса – варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты»,– сказала Елена Чернышева.
Соленая рыба без температурной обработки, по словам специалиста, тоже сомнительное удовольствие. Если рыба была предварительно заморожена, а разморожена непосредственно перед засолкой, риск ниже, но все равно присутствует.
«При недостаточной проморозке рыбы там сохраняются личинки, а потом возможен гельминтоз. Это частое паразитарное заболевание у рыболовов, потому что в каких-то условиях они недоваривают уху, разделывают руками, не смотрят. В Сибири есть рыба, которая очень нежная, ее даже замораживают и едят сырую. Все это большой риск», – предупредила Елена Чернышева.
Опасно может быть и сало с мясными прожилками, отметила врач.
«Сало замораживают без термической обработки. Сам жир менее опасен, личинки содержатся в мясной части», – отметила Елена Чернышева.

Источник: radiosputnik.ria.ru

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