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Уголовника с отрезанной свиной головой поймали в Омской области

10:30 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина был отпущен под подписку о невыезде, но, освободившись, снова совершил преступление.

Уголовника с отрезанной свиной головой поймали в Омской области
Теперь злоумышениику грозит реальный тюремный срок

На прошлой неделе неработающая 40-летняя жительница села Новотроицк Нижнеомского района обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил у нее продукты питания (свиную голову) на сумму 1100 рублей.

Выяснилось, что преступление совершил неработающий 47-летний односельчанин потерпевший, ранее судимый за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, а так же за незаконный сбыт оружия. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде, но без преступной деятельности, судя по всему, жить не смог. Он свободным доступом проник на незапертую веранду чужого дома, откуда и похитил свиную голову.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Источник: om1.ru

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От редакции

Посадят?

Аноним, 27 января 2020 10:56
Уголовника с отрезанной головой поймали в Омской области - так новость звучит лутче!!!

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