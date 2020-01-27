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Здоровье / Общество

Виагра спасает от кесарева сечения

10:25 27.01.2020 Фото: Wellcome Collection
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Действующее вещество виагры, силденафил, прошло вторую фазу клинических испытаний в качестве средства для предотвращения кислородного голодания детей при родах.

Виагра спасает от кесарева сечения
Женщина после кесарева сечения

Действующее вещество виагры, силденафил, прошло вторую фазу клинических испытаний в качестве средства для предотвращения кислородного голодания детей при родах, сообщается в American Journal of Obstetrics and Gynecology. Силденафил расширяет сосуды плаценты и тем самым усиливает приток крови к плоду. Это снижает вероятность того, что роженице потребуется делать кесарево сечение, если во время схваток ее ребенок начнет испытывать нехватку кислорода.

Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение. Полостные операции — всегда риск, которого врачи стараются избегать. Это можно сделать в теории, если каким-то образом восстановить кровоток в плаценте.

Ученые из Квинслендского университета под руководством Сайлеша Кумара (Sailesh Kumar) попробовали усилить кровоснабжение плода во время схваток силденафилом. Общеизвестно, что сначала его собирались применять для улучшения притока крови к сердцу, но обнаружили, что гораздо больший эффект он оказывает на сосуды органов малого таза. Также исследования ex vivo показали, что препарат расширяет сосуды нормально развитой человеческой плаценты.

Австралийские ученые пригласили принять участие в исследовании 300 женщин, у которых беременность протекала без отклонений и которые готовились рожать в одной из больниц Брисбена. Половине их во время схваток дали 1–3 таблетки силденафила, половине — плацебо. Параллельно следили за сердцебиением плода (нерегулярные сокращения могли означать нехватку кислорода) и отмечали, в каком проценте случаев роженицам понадобится незапланированное кесарево сечение.

Среди тех, кому дали силденафил, экстренное кесарево сечение назначали на 51 процент реже (p=0,0004) и регистрировали на 43 процента меньше случаев нерегулярных сердечных сокращений у плода (p=0,0005). Серьезных побочных эффектов на самочувствие женщин препарат не оказал. Концентрация силденафила в пуповинной крови составляла в среднем 3,6 процента от таковой в материнской, что означает, что применение этого лекарства во время схваток навряд ли нанесет вред ребенку.

Тем не менее, отсроченное действие препарата на здоровье женщин и их детей пока не изучено в полной мере. Более того, после исследования силденафила, которое проводили в Нидерландах, погибло 11 детей, так что на некоторое время австралийские ученые приостанавливали свои испытания. Однако голландцы изучали не влияние действующего вещества виагры на кровоток в плаценте при нормальной беременности, а эффекты, которые силденафил оказывает на будущих детей с серьезными задержками внутриутробного развития. То, что в ходе этого исследования часть детей погибло, означает скорее не то, что препарат опасен для них, а то, что он не нормализует развитие плода.

Теперь Сайлеш Кумар и его коллеги планируют провести третью фазу клинических испытаний силденафила как средства против гипоксии ребенка во время схваток. Предполагается, что в ней поучаствует около 3000 беременных.

Силденафил — весьма многоплановое лекарственное средство. Его уже штатно применяют для лечения легочной артериальной гипертензии. В 2014 году медики пробовали использовать силденафил в качестве экспериментальной терапии лимфангиом у детей (но она помогла не всем), а в 2016 — при борьбе с нарушениями роста тканей лимфатической системы у взрослого. Наконец, в 2019 году в опытах на мышах действующее вещество виагры в комбинации с AMD3100 способствовало выходу стволовых клеток крови из костного мозга в периферическую кровь, что бывает нужно для их сбора в качестве донорского материала.

Источник: nplus1.ru

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