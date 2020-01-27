Господдержка-2020: Какие автомобили можно купить по льготным кредитам

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» снова в действии, однако их условия в наступившем году были вновь ужесточены.

для участия в госпрограммах автопроизводитель должен заключить корпоративную программу повышения конкурентоспособности и набрать по ней не менее 1,4 тыс. баллов

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» снова в действии, однако их условия в наступившем году были вновь ужесточены. В результате выбор моделей, доступных со скидкой от государства, стал еще меньше.

На игле господдержки

Несмотря на то, что адресные программы льготного автокредитования для многодетных семей и начинающих водителей в прошлом году были запущены сразу, как авторынок пошел на снижение, это не помогло ему вернуться к росту. В наступившем году госпрограммы «Первый…» и «Семейный автомобиль» начали действовать уже с 1 января, однако их условия стали еще менее привлекательными.



Так, ценовой барьер для участвующих в господдержке моделей не изменился и по-прежнему составляет 1 млн рублей, хотя из-за очередной индексации утильсбора автомобили в этом году уже вовсю начали дорожать. Правда, и размер скидки для получателей льготных автокредитов тоже остался прежним: 10% от стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока).

Кроме того, с 2020 года для участия в госпрограммах автопроизводитель должен заключить корпоративную программу повышения конкурентоспособности и набрать по ней не менее 1,4 тыс. баллов, которые будут рассчитываться в зависимости от уровня локализации производства. Напомним, в прошлом году помимо ограничения ценового диапазона (с 1,45 млн рублей до 1 миллиона) требования к моделям, допущенным в господдержке, также были ужесточены. Автомобили должны оснащаться системой «ЭРА-Глонасс» и двигателем российского производства.

«Государство ужесточает требования к локализации, при этом оставляя неизменными низкие лимиты по максимальной цене автомобиля. Эффективность программы в таком виде остается под вопросом, ее потенциал по поддержке рынка — сомнителен», — считает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

В свою очередь, директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин отмечает, что требования к производству и доле российских комплектующих в автомобиле, а также сохранение его максимальной стоимости в пределах 1 млн рублей направлены на сдерживание роста цен на самые массовые и доступные модели на российском рынке. Таким образом, при помощи госпрограмм реализуется важная составляющая социальной поддержки их целевой аудитории.

В списках не значатся

В результате очередного ужесточения условий госпрограмм льготный список в 2020 году стал еще короче, чем в прошлом. Сегодня в него целиком вошел модельный ряд АвтоВАЗа — от бюджетника Lada Granta до флагманской Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗа.

Из линейки Renault участникам госпрограмм доступны все комплектации Renault Logan и Sandero, кросс-седана Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Sandero Stepway, включая версию City с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, а также версии внедорожника Duster, кроссовера Renault Kaptur и купе-кроссовера Arkana стоимостью до 1 млн рублей. Кроме того, с 10-процентной скидкой от государства покупатели с детьми и водители-«чайники» могут приобрести автомобили Kia Rio и Rio X-Line, а также Hyundai Solaris и Creta в комплектациях, цена которых не превышает 1 млн рублей.

А вот внедорожник Chevrolet Niva, кроссовер Nissan Terrano, модели Datsun on-DO и mi-DO, седан Volkswagen Polo и лифтбек Skoda Rapid, согласно сайтам автопроизводителей, в программах господдержки больше не участвуют. Впрочем, Volkswagen уже запустил собственные кредитные программы, по которым модель Polo предлагается с аналогичной выгодой в 10%. Так, акция «Твой старт с Volkswagen» предназначена для клиентов моложе 30 лет, а «Положись на Polo» доступна покупателям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей.

Как отмечает Владимир Мирошников, уже в прошлом году под действие программ «Первый / Семейный автомобиль» попадал весьма ограниченный спектр моделей. В частности, вне ценового диапазона осталось большинство автомобилей класса SUV, и выбор покупателей был практически ограничен городскими легковыми моделями начального уровня.

«Между тем, весь прошлый год цены росли, и с января автомобили вновь подорожали в среднем на 1-3%, а некоторые модели — еще больше. Это значит, что список «до миллиона» будет сужаться еще сильнее. Возможно, некоторые автопроизводители, чтобы «уместить» свои модели в ценовой категории до 1 млн рублей, предложат упрощенные, более «бедные» варианты их оснащения — например, без кондиционера или без противотуманных фар», — полагает Владимир Мирошников.

По мнению директора по развитию розничного бизнеса «РГС Банка» Марины Дембицкой, сокращение списка автомобилей, безусловно, снизит спрос на программы льготного автокредитования, но данное снижение окажется незначительным. Это объясняется тем, что в госпрограммах по-прежнему участвуют самые популярные модели на российском авторынке.

АвтоВАЗ — снова в выигрыше

Действительно, согласно данным, полученным «РГ» в кредитных организациях, при большем выборе автомобилей в прошлом году наибольшим спросом среди льготных заемщиков пользовались те же модели, что предлагаются сейчас. К примеру, в ВТБ лидерами продаж как по госпрограммам, так и в целом по автокредитам ВТБ стали Lada, Hyundai, Kia и Renault. На них в 2019-м пришлось около 85% всех продаж в рамках госсубсидирования и 50% по всем выдачам ВТБ. В 2020 году в ВТБ ожидают сохранения структуры продаж за счет предоставления данными автопроизводителями широкой современной модельной линейки, заявили в пресс-службе кредитной организации.

В Абсолют банке наиболее востребованными у потребителей льготных автокредитов являются доступные модели АвтоВАЗа — Lada Granta, Vesta, Largus и Xray, среди иномарок лидируют Hyundai Solaris и Kia Rio. А вот в рейтинг самых популярных марок среди клиентов Русфинанс Банка помимо Lada, Kia и Hyundai в прошлом году также вошли Volkswagen и Skoda, которые в 2020-м по госпрограммам оказались не доступны.

По словам Алексея Бородавина, в момент действия госпрограмм наибольшим спросом на рынке пользуются модели, которые можно купить при помощи льготного автокредита. В целом, выбор льготных покупателей во многом схож с предпочтениями клиентов на рынке бюджетных автомобилей.

«Как и раньше, основным бенефициаром программ «Первый / Семейный автомобиль» останется АвтоВАЗ, у которого весь модельный ряд попадет под условия господдержки. Из иномарок их действие теперь распространяется только на несколько моделей Hyundai, Kia и Renault. По нашему мнению, такое положение дел не очень справедливо по отношению к потребителю, который оказывается перед выбором из искусственно ограниченного числа вариантов, так и по отношению к автопроизводителям, которые сделали инвестиции в развитие производства в России, но теперь будут более осторожными при решении вопроса о дальнейших вложениях», — рассуждает Владимир Мирошников.

Поддержанный авторынок

Что касается сроков действия текущих госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», то на их реализацию в 2020-м выделено 5 млрд рублей против 9,4 миллиардов в прошлом году. Тогда, напомним, этих средств хватило на выдачу льготных автокредитов с марта по октябрь, причем даже с небольшим перерывом.

С учетом сокращения выбора автомобилей, доступных по господдержке, участники рынка ожидают, что выделенный в 2020 году бюджет программ «Первый / Семейный автомобиль» будет израсходован за 6-8 месяцев, но и эффект от их действия будет менее заметным. Вместе с тем в кредитных организациях не исключают, что в случае продолжающегося падения авторынка правительство может увеличить финансирование госпрограмм, тем самым продлив их действие на более долгий срок.

«Госпрограммы, безусловно, поддержат авторынок, обеспечив порядка 10-12% всего объема продаж. В то же время их целевая аудитория с каждым годом становится все меньше, ведь с момента запуска программ «Первый / Семейный автомобиль» достаточно большое количество заемщиков уже воспользовались ими, а получение второго кредита по этим же программам невозможно», — констатирует начальник управления развития розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич.

Источник: РГ