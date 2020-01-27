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Выбросил из автобуса: ищет выбросившего женщину водителя ПАЗа №109 власть Бердска

10:18 27.01.2020, Марина Волкова Фото: стоп-кадр с видео
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работу маршрута №109 контролирует минтранс Новосибирской области. Потерпевшая, упавшая на спину с верхней ступеньки, в полицию и больницу за медицинской помощью не обращалась.

Выбросил из автобуса: ищет выбросившего женщину водителя ПАЗа №109 власть Бердска
Бердчане нередко жалуются на хамство водителей пассажирского транспорта

Агрессивный водитель набросился с кулаками на женщину и вытолкал ее из автобуса вечером в пятницу, 24 января. Произошло это на остановке «ГУМ» в Бердске, где остановился ПАЗ №109, курсирующий по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ». Инцидент попал на видео.

Власть Бердска в курсе о происшествии и намерена разобраться в ее причинах.

— Ситуация такова, что автобус не бердский. Он контролируется министерством транспорта Новосибирской области, так как маршрут областной. Но по факту инцидента мы готовим обращение в министерство и к перевозчику маршрута, с просьбой пояснить ситуацию. Ну и, конечно, водителям не стоит применять силу к пассажирам. При необходимости надо обращаться в компетентные органы, вызывать наряд полиции, действовать по ситуации, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина сегодня, 27 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полиция Бердска начала проверку по факту конфликта водителя автобуса и пассажирки на остановке «ГУМ» в Бердске. Об этом 26 января «Курьер. Среда. Бердск» сообщил дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов. Несмотря на то, что потерпевшая, которую водитель «пазика» №109 выбросил из салона на улицу, заявление в полицию не написала.

— Женщина, ставшая участницей конфликта с водителем, в полицию и медицинские учреждения не обращалась. В связи с размещением видеоматериала об инциденте в средствах массовой информации и социальных сетях сотрудники полиции города Бердска проводят по факту конфликта проверку, после которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Стардымов.

Свидетелями «отвратительного» происшествия стали пассажиры автобуса и стоящие на остановке люди:
— Отвратительное зрелище! Водитель академовского автобуса избил пассажирку. Он буквально выбросил женщину из салона, а потом выкинул на улицу ее вещи. Женщина упала на спину, кричала. Поднялась и снова залезла в автобус.

Свидетель рассказал, что все это произошло 24 января около 18.30. На место происшествия прибыл наряд полиции (видимо, вызвал кто-то из очевидцев), но автобус с потерпевшей к тому времени уже уехал.
— Пассажирка сказала, что торопится на какое-то собрание. Возможно, она позже заявит о хамском поведении водителя в полицию, — предполагают очевидцы, сообщив, что стражи порядка опросили свидетелей.

Они запомнили госномер автобуса — М035ВУ. И то, что на кабине имелась табличка с надписью «Арбузова». Стоит отметить, что по маршруту №109 («Бердск-Микрорайон Щ») бердчан в Академгородок и обратно возит одно из новосибирских ПАТП.

«Курьер. Среда. Бердск» направит запрос в мэрию Новосибирска и региональный минтранс.

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