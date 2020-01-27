27 млн. долларов потеряют туроператоры от запрета продажи туров в Китай

В феврале у туроператоров приходится пик продаж туров на Хайнань

В феврале, согласно прогнозу туристической ассоциации «Мир без границ», занимающейся развитием российско-китайского туризма, россияне могли бы совершить в Китай 45 тыс. туристических поездок, из них 80% — на остров Хайнань, который в это время года является самым популярным туристическим направлением. Средняя цена тура в Китай из европейской части России составляет сейчас $600 на одного человека. Исходя из этого, китайские и российские туроператоры, а также отели, авиакомпании, наземный транспорт и музеи могут не досчитаться в феврале около $27 млн, оценивает исполнительный директор ассоциации Александр Агамов. В целом февраль, март и апрель считаются высоким сезоном для Хайнаня, где в это время идет пляжный сезон, указывает Агамов. По данным Росстата, в январе-марте 2025 года россияне совершили в Китай 252 тыс. турпоездок (всего за девять месяцев было 1,6 млн турпоездок, статистики по всему году пока нет).

По словам источника РБК в одной из туркомпаний, основные убытки понесут те туроператоры, которые ставили на Хайнань чартерные программы — среди них Tez Tour, Anex Tour, «Русь-Тур». Оценить возможные потери собеседник РБК затруднился, но уточнил, что большинство чартерных рейсов субсидируется правительством Китая, что сократит сумму возможных потерь.

Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма. Число туристических поездок из Китая в Россию в феврале, по оценкам ассоциации «Мир без границ», может составить аналогичную российскому турпотокe цифру — 45 тыс. визитов. Средняя цена тура — 6 тыс. юаней или 53,5 тыс. руб. по текущему курсу.



Китайские туристы — лидеры по тратам в России: по данным ЦБ, в первом квартале 2019 года они впервые потратили больше гостей из других стран — $264 млн. При этом, по мнению туроператоров, это было не более 40% реально потраченной китайцами в России суммы, поскольку основные траты китайцы оплачивают не наличными, а своими платежными сервисами (в частности — WeChat Pay), поэтому они непрозрачны для российских налоговых органов. В первом полугодии 2019 года лидерство сохранилось: совокупные траты китайцев в России составили $539 млн, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года (для сравнения, находящиеся в тройке лидеров граждане Казахстана и Украины в поездках потратили $436 млн и $407 млн соответственно). Средний китайский турист, который приезжал в Россию за девять месяцев 2019 года, потратил в Москве 24,6 тыс. руб., а в Петербурге — 19,9 тыс. руб., подсчитывали в платежной системе Sendy и ИT-компании «Эвотор», которые выступают провайдерами услуг китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay в российских магазинах. По данным аналитиков, наиболее популярными товарами у китайских туристов были янтарь и косметика, на долю которых приходилось 30% всех их покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений.

Продажи туров в Китай могут попасть под запрет из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Она возникла в декабре в китайском городе Ухань. Впоследствии случаи заражения были зафиксированы в других городах Китая, а также в Южной Корее, Таиланде, США, Канаде, Франции, Австралии и других государствах. К настоящему моменту известно о не менее 80 погибших и более 2 тыс. заразившихся.

В связи со сложившейся ситуацией крупные российские туроператоры приняли решение остановить продажу туров в Китай, включая остров Хайнань. Так, туроператор «Русь-Тур», работающий на хайнаньском направлении, объявил о начале досрочного вывоза своих туристов с острова и отмене завозных рейсов.

Также отправку туристов в Китай приостановил Tez Tour, при этом туроператор пока не планирует досрочно вывозить своих клиентов из Китая. По такой же схеме решило действовать руководство еще одного крупного туроператора Anex Tour.

Источник: РБК