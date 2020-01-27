Родила и постирала новорожденного в стиральной машинке мать в Свердловской области

ЧП с младенцем произошло в городе Талице Свердловской области. Мать постирала новорожденную дочь в стиральной машине.
Как выяснилось, беременная не состояла на учете в медучреждении. Среди ночи, пока муж и другие дети спали, у нее начались преждевременные роды.
— Утром супруг гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он обратился в полицию, — сообщает информированный источник.
Роженица заявила, что малышка родилась мертвой. Однако, по словам местных жителей, девочка родилась живой.
Экспертам предстоит выяснить, был ли ребенком мертвым при рождении или же скончался в стиральной машине.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов региона устанавливают все детали трагедии.
Источник: Регион Онлайн