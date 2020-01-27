Все чешется внизу: как обезопасить себя от венерических заболеваний

Главная опасность ЗППП заключается в их частом бессимптомном протекании и созревании

Практически любой человек с ходу может назвать пять – семь болезней человека, которые на слуху у всех. Каждый житель нашей планеты хоть раз болел одной из болезней из самого распространенного списка: ОРВИ, грипп, ветрянка, оспа, диарея, колики и т.д. Но не всякому известно, что такая область нашего организма, как интимная зона, может подвергнуться целому ряду болезней, некоторые из которых носят очень серьезный характер.

Венерические заболевания или заболеваний передающиеся половым путем (ЗППП) изначально могут показаться несерьезной болячкой, но если ее запустить это может привести к серьезным последствиям. Постоянный дискомфорт и болевые ощущения – ничто, по сравнению с повышением риска бесплодия будущего отца или матери, а именно этим может обернуться не вылеченная болезнь.

Главная опасность ЗППП заключается в их частом бессимптомном протекании и созревании. Другими словами человек может абсолютно не подозревать, что он заражен, а вирус уже начнет развиваться. Заболеть такой болезнью может абсолютно любой человек, половые связи которого бесконтрольны. Основными рамками в снижении риска получений ЗППП являются использование средств контрацепции, отсутствие случайных половых связей, особенно это касается лиц подросткового и юношеского возраста. Сейчас, в 21 веке, подростки рано становятся половозрелыми, и начинаю половую жизнь еще со школьной скамьи. И не факт, что каждый из них будет ощущать ответственность за свои поступки, поэтому родители должны донести до своих детей элементарные правила защиты от венерических заболеваний.



Но, а что же делать, если человек все — таки заболел такой болезнью? Необходимо сразу же, незамедлительно, обратиться к врачу – венерологу. Только комплексное лечение позволит исправить ситуацию, или как минимум снизить вероятность рецидивов, поскольку некоторые из болезней не вылечиваются полностью, а остаются в состоянии анабиоза в организме человека навсегда. Вообще, современная наука выделяет порядка тридцати видов различных венерических заболеваний, лечение которых происходит различными методами. Наиболее часто встречающимися болезнями являются: педикулез, гонорея, герпес, сифилис, ВИЧ, СПИД, кандидоз, хламидиоз. Каждая из перечисленных болезней обладает своим характерным признаком, но в целом, они проявляют себя одинаково:— Зуд в области половых органов и отечность;— Покраснение самих половых органов и соседствующих участков тела;— Болевые ощущения при мочеиспускании, половом акте, механическом воздействии;— Возникновение язв, пузырьков, опухлостей на гениталиях и их области, может измениться цвет;— Появление нехарактерных выделений, часто творожного состояния, зловонный запах;— Возможно повышение температуры тела.ВИЧ одно из самых известных заболеваний, которое при развитии начинает разрушать клетки иммунной системы, впоследствии перерастая в СПИД. После такого воздействия, у человека не остается средств, для борьбы даже с легкой вредной бактерией, и организм заболевает от любого «чиха» другого человека. Данное заболевание может передаться через половой акт или кровь.Сифилис также является достаточно опасной болезнью, включающий в себя три стадии. На первой происходит образование язвы круглой формы, увеличиваются лимфатические узлы. Вторая стадия подразумевает появление сыпи по всему телу, повышается температура, начинаются сильные головные боли. Третья стадия считается критической, поскольку происходят необратимые изменения в органах человека, его опорно-двигательном аппарате. Вовремя не излеченная болезнь приводит к смертельному исходу в 25% случаев.Гонорея выступает как главный вредитель репродуктивной системы мужчин и женщин. Именно гонорея, при несвоевременном лечении, приводит людей к бесплодию, мужчин чаще к импотенции. Проявляется она в виде выделений, боли и жжении при мочеиспускании. Данная болезнь, не только влияет на мочеполовую систему, но может повредить функции печени, почек, состояние костей, кожи и суставов. Лечение здесь может быть только комплексное, с более широким обследованием всех показателей.Можно сказать, что от болезней передающихся половым путем очень сильно страдает организм человека. А, когда молодой парень или девушка в самом расцвете сил страдают от таких недугов – это вдвойне страшнее, ведь вся жизнь, казалось бы, еще впереди. Поэтому, очень важно, не только вовремя проводить диагностику своего организма, но и соблюдать правила поведения в половой жизни. А средства предохранения увеличат шансы избежать заражения ЗППП.