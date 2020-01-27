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Врал о «падении на арматуру» проткнутый ножом житель Бердска

10:24 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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41-летнего мужчину госпитализировали, но он до последнего «покрывал» своего обидчика.

Врал о падении на арматуру проткнутый ножом житель Бердска
Возбуждено уголовное дело

Житель Бердска пытался «покрыть» собутыльника, который вонзил в него нож, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел в ночь на 25 января, из строительного вагончика на улице Ленина госпитализировали 41-летнего мужчину. Врачам он пояснил, что упал на арматуру и получил проникающее ранене брюшной полости. Информация о данном факте поступила в полицию, но стражи правопорядка выяснили, что сказанное пострадавшим — ложь.

«По подозрению в нанесении ножевого ранения экипажем патрульно-постовой службы полиции на месте преступления был задержан 62-летний ранее не судимый житель Бердска. Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал бытовой конфликт», — также заявили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Орудие преступления изъято.

Проводится дальнейшее расследование, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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