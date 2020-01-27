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Битва за собственность: Получил ожоги на пожаре в сарае житель Бердска

10:30 27.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Причина пожара устанавливается. Хозяин усадьбы, где произошло возгорание, обратился за медицинской помощью на следующий день после пожара.

Битва за собственность: Получил ожоги на пожаре в сарае житель Бердска
Сарай сгорел на ул. Маяковского в Бердске

Горели надворные постройки 25 января на ул. Маяковского в Бердске.

Сообщение о возгорании в частном секторе поступило в пожарную часть ранним утром, в 5.01. Огнеборцы прибыли на место и ликвидировали пожар в сарае. Площадь пожара составила 18 кв. метров. По словам начальника надзорной деятельности в Бердске Николая Степоненкова, причина возгорания устанавливается.

При пожаре надворной постройки 64-летний владелец усадьбы получил незначительные ожоги 1 и 2 степени. Видимо, пытался самостоятельно справиться с огнем. К врачам за помощью пострадавший обратился только днем 26 января, отметил Степоненков.

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