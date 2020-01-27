Ужасно тянет на сладкое после еды: каковы причины и их решения

Чаще всего это лишь привычка. Если вы едите обычную пищу, которая не делает вас очень счастливым, у вас больше шансов съесть десерт.

Большинство из нас может есть сладкое независимо от времени дня

Многие люди чувствуют желание съесть десерт или что-нибудь сладкое после еды. Это может быть проблемой для людей, которые пытаются похудеть или снизить потребление сахара. Знание причин может помочь.

Десерты уже давно стали частью блюд из нескольких блюд. Хотя они, вероятно, являются самой любимой частью для многих, десерты, очевидно, также занимают другое место в желудке, специально отведенное для них.

В то время как большинство из нас может есть сладкое независимо от того, в какое время дня, будь то до или даже во время еды, многие из нас воздерживаются от употребления десерта, потому что он сладкий. Добавленный сахар, присутствующий в большинстве десертов, может привести к увеличению веса, а также может испортить уровень сахара, если вы страдаете диабетом. Однако сразу после еды многие из нас просто не могут контролировать нашу тягу к сахару или десерту. Задумывались ли вы, почему это происходит?



Важно понимать причину таких пристрастий, особенно когда вы пытаетесь избежать их, потому что вы следите за своим весом, или у вас диабет, или вы просто хотите снизить потребление сахара до минимума.

Почему вы жаждете сахара после еды?

Вы будете удивлены, узнав, что для большинства людей это не тяга, а просто привычка. Большинство из нас просто привыкли к тому, чтобы заканчивать нашу еду чем-нибудь сладким, и поэтому мы испытываем желание съесть что-нибудь сладкое в конце еды. Если вы пытаетесь уменьшить потребление сахара и не можете этого сделать, потому что думаете, что начинаете жаждать сладостей после еды, просто попытайтесь избавиться от привычки.

Пища, которую мы едим, также может быть причиной. Если вы едите пищу, богатую крахмалом и рафинированным сахаром, она очень быстро усваивается организмом. Это приведет к внезапному всплеску, а затем к снижению уровня сахара в крови. Внезапное падение заставит вас жаждать чего-то сладкого, очень скоро после еды. Убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной и здоровой диеты, чтобы избежать тяги к сахару из-за несбалансированной диеты. Чистка зубов после еды может также помочь уменьшить тягу.

Потребление сахара после еды также может быть связано с уровнем серотонина в вашем организме. Если вы едите обычную пищу, которая не делает вас очень счастливым, у вас больше шансов съесть десерт. Это потому, что десерт увеличивает выработку серотонина в организме, что делает вас счастливее и спокойнее. Чтобы противостоять этому, вы можете включить в свой рацион продукты с натуральным сахаром. Ешьте здоровую пищу, которая вам нравится, так как она поможет повысить уровень серотонина без потребления сахара.

Если вы слишком жаждете сахара, попробуйте съесть один или два кусочка десерта и не употребляйте его полностью. Несколько укусов удовлетворит вашу тягу, а не испортят ваш уровень сахара или рутину потери веса.

Источник: timesnownews.com