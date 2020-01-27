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Красота / Общество

Коллаген для кожи: ешьте продукт с коллагеном и сохраняйте кожу молодой

11:34 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Курица, цитрусовые, бобовые и чеснок — эти чудо-продукты дарят молодость вашей коже.

Коллаген для кожи: ешьте продукт с коллагеном и сохраняйте кожу молодой
Чтобы сохранить вашу кожу здоровой, кроме актуальных средств по уходу за кожей, рекомендуется, чтобы вы питались здоровой пищей и регулярно занимались спортом

Уход за кожей — новейшая тенденция в индустрии красоты. Уход за кожей также важен, поскольку никакое количество косметики не может соответствовать здоровому, естественному сиянию. Однако большинство средств по уходу за кожей содержат химические вещества и редко бывают натуральными, и поэтому они могут принести больше вреда, чем пользы.

Чтобы сохранить вашу кожу здоровой, кроме актуальных средств по уходу за кожей, рекомендуется, чтобы вы питались здоровой пищей и регулярно занимались спортом. Продукты, богатые питательными веществами, такими как витамин С, и белки, такие как коллаген, могут помочь осветлить вашу кожу и придать ей здоровую, естественно выглядящую кожу.
Что такое коллаген и какую роль он играет в здоровье кожи?

Коллаген является наиболее распространенным белком в организме. Найдено в костях, мышцах, коже и сухожилиях, это связывающий белок, который удерживает тело вместе. Он играет важную роль в силе и структуре тела.

Коллаген также является важной частью структуры кожи. Он играет роль в увлажнении и эластичности кожи. Исследования показали, что употребление в пищу продуктов, богатых коллагеном, или применение продуктов по уходу за кожей, которые обладают свойствами, усиливающими коллаген, могут уменьшить появление тонких линий и морщин.
Коллаген-стимулирующие продукты, чтобы включить в свой рацион для здоровой кожи
Курица
Фаворит многих не вегетарианцев, курица является отличным источником коллагена. Птица содержит много соединительных тканей, что является признаком большого количества коллагена, присутствующего в них. Регулярное употребление курицы может помочь улучшить вашу кожу. Убедитесь, что вы готовите его здоровым и не используете много масла.

Цитрусовые
Цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, популярны благодаря своей пользе для кожи, особенно благодаря высокому содержанию витамина С в плодах. Тем не менее, исследования показывают, что они также могут оказать положительное влияние на вашу кожу из-за высокого уровня коллагена в них. Цитрусовые также имеют другие преимущества, такие как повышение иммунитета, снижение токсичности и т. д.

Чеснок
Хотя пищевая приправа не может быть естественным источником белка, чеснок может стимулировать выработку и синтез коллагена и избежать его распада. Чеснок также богат антибактериальными и противовоспалительными свойствами и может быть использован в качестве домашнего средства от простуды и кашля.

Бобы и бобовые
Очень здоровая вегетарианская пища и один из немногих вегетарианских источников белка, бобов и бобовых могут помочь сохранить вашу кожу здоровой. Они содержат питательные вещества, которые необходимы для производства коллагена, а также для его синтеза.

Источник: timesnownews.com

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