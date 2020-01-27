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Недвижимость / Общество

Увеличить финансирование для поддержки молодых семей предложила «Единая Россия»

14:07 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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«Эта инициатива затрагивает интересы сотен тысяч молодых людей в возрасте до 35. В этот период подавляющее количество молодых людей создают семьи, у них появляются дети, возникает необходимость в жилье. И наша задача — помочь молодым семьям получить жилье, льготную ипотеку», — отметил депутат Госдумы Ревенко.

Увеличить финансирование для поддержки молодых семей предложила Единая Россия
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В партии отметили, что эта инициатива затрагивает интересы сотен тысяч молодых людей в возрасте до 35.
«Единая Россия» предложит увеличить финансирование из федерального бюджета программы улучшения жилья для молодых семей. Такое решение, как сообщает в пятницу пресс-служба партии, было принято на заседании рабочей группы генсовета партии по поддержке молодежных инициатив.

«Единая Россия» направит в Министерство финансов России и Министерство строительства и ЖКХ России предложение об увеличении финансирования из федерального бюджета программы улучшения жилья для молодых семей», — отметили в пресс-службе.

По мнению сопредседателя рабочей группы, заместителя секретаря генсовета партии, депутата Госдумы Евгения Ревенко, слова которого приводит пресс-служба, «необходимо обратиться в правительство, чтобы попросить увеличить финансирование программы по льготному ипотечному кредитованию молодых семей». «Эта инициатива затрагивает интересы сотен тысяч молодых людей в возрасте до 35. В этот период подавляющее количество молодых людей создают семьи, у них появляются дети, возникает необходимость в жилье. И наша задача — помочь молодым семьям получить жилье, льготную ипотеку», — отметил Ревенко.

Он считает, что необходимо обратить внимание правительства на то, что «сейчас существуют очереди, молодые семьи в массе своей не могут получить эти деньги».

Ревенко отметил, что изначально было предложено расширить возрастные границы в программе, но рабочая группа в ходе дискуссии выработала иное предложение. «Мы пришли к выводу, что рамки расширять не надо. Ни к чему хорошему это не приведет, а только увеличит очередь, а корень проблемы заключается в недостаточном финансировании. Мы не собираемся замалчивать эту тему, поэтому мы открыто обращаемся в кабмин, чтобы они увеличили финансирование программы», — добавил он.

По итогам заседания рабочей группы была принята резолюция, в которую также вошло обращение в президиум генсовета партии с просьбой совместно с профильными органами исполнительной власти «организовать конкурсы проектов по благоустройству малых городов и сел среди творческой молодежи». «Для реализации положений резолюции сформированы отдельные проектные команды», — уточнили в пресс-службе.

Источник: ТАСС

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