Алена Водонаева: «Пьющее быдло и маргиналы получают маткапитал»

Заявление Водонаевой о маткапитале вызвало резкую реакцию в обществе

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

Ранее модель написала в Instagram, что из-за введения материнского капитала на первого ребенка «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станет рожать по несколько детей ради денег. Позднее она заявила, что осуждающие ее люди концентрируют внимание лишь на слове «быдло», искажая слова и отвлекая от главной мысли.

«Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово «быдло», именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и буду называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет», — сказала Водонаева.

При этом модель отметила, что не собирается менять свою точку зрению по данному вопросу. «Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить? Кто родится и выйдет на улицу?» — заявила она.

Заявление Водонаевой о маткапитале вызвало резкую реакцию в обществе. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь ее к ответственности. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал высказывание модели, назвав справедливой негативную реакцию общественности на ее слова.

Телеведущая не первый раз привлекает к себе внимание громкими заявлениями. В конце декабря она написала, что «презирает» семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди.

Источник: РИА Новости