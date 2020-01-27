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Пили несколько дней: три сгоревших трупа в квартире нашли в Кузбассее

13:45 27.01.2020 Фото: РИА Новости
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Причиной пожара стало курение в постели.

Пили несколько дней: три сгоревших трупа в квартире нашли в Кузбассее
Следователи проводят проверку

Тела трех человек, погибших во время пожара, обнаружены в квартире многоэтажного дома на улице Дружбы в Новокузнецке, проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
«Гражданский брак: мужчина, женщина и сын женщины, 1973 года рождения, родителям – 70 и 69 лет. Пили несколько дней, отмечали день рождения женщины, утром соседи услышали запах дыма, пытаются постучать в двери, двери железные, на окнах решетки. Вызвали пожарных, они проникли в квартиру, трое погибших там», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Собеседница агентства добавила, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

«В состоянии алкогольного опьянения курили в постели. Проводится доследственная проверка», – добавили в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области уточнили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К тушению пожара привлекались четыре единицы техники и 13 человек.

Источник: РИА Новости

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