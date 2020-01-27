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Образование / Общество

Развод родителей: Что происходит с ребенком?

14:02 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Около 40% детей болезненно переживают разлуку родителей, многие из них страдают от низкой самооценки, у них часто встречаются тревога, депрессия и другие психоэмоциональные проблемы.

Развод родителей: Что происходит с ребенком?
После развода родителей дети в три раза чаще теряют связь со своими отцами, чем с матерями

Развод родителей серьезно сказывается на здоровье детей и они чаще сталкиваются с проблемами в дальнейшей жизни, особенно если теряется контакт с отцом. Исследование, проведенное университетом Бергена (Норвегия), констатирует: около 40% норвежских детей болезненно переживают разлуку родителей, многие из них страдают от низкой самооценки, у них часто встречаются тревога, депрессия и другие психоэмоциональные проблемы.

Команда психологов в течение двух лет наблюдала за 1225 подростками в возрасте от 11 до 13 лет. В начале исследования 213 из них остались без отца, а к концу — 270. По данным института общественного здравоохранения Норвегии, около 40% из них сообщили, что они страдают от развода родителей. Причем, что удивительно, не сам развод имел для них большое значение, а потеря близких отношений с отцом.
По данным исследователей, после развода родителей дети в три раза чаще теряют связь со своими отцами, чем с матерями. «Большинство проблем со здоровьем были обнаружены у тех детей, которые сказали, что потеряли контакт со своим отцом или что им стало трудно с ним разговаривать, — сказал Эйвинд Меланд, руководитель исследования. — Мы обнаружили, что отсутствие доверительных отношений с отцом может повлиять как на психическое состояние ребенка, так и на его здоровье в целом».

Особенно страдают мальчики, говорит Меланд: «Им часто не хватает уверенности в себе, а потому им сложнее установить близкие отношения с окружающими и управлять своими чувствами». У этих детей, как правило, низкая самооценка, они тревожны, хуже учатся, многие страдают от стресса или депрессии.

Исследователи отметили, что у детей, которые поддерживали тесные эмоциональные связи с обоими родителями, было заметно лучше здоровье и меньше проблем с самооценкой, они больше удовлетворены жизнью, поскольку чувствуют любовь обоих родителей.

Источник: РГ

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