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Экстренное предупреждение: сильный шторм с метелью идут в Бердск

20:11 27.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ветер усилится до 27 метров в секунду, в МЧС предупреждают население об опасности.

Экстренное предупреждение: сильный шторм с метелью идут в Бердск
Опасные метели и штормовой ветер прогнозируют синоптики в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского Гидрометеоцетра, в ближайшие 2 (два) часа 27 января и ночь 28 января 2020 года в Новосибирской области ожидается снег, мокрый снег, продолжительные метели, местами гололёдные явления, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с, на дорогах сильные заносы, местами сильный гололёд.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

Главное Управление МЧС по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

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