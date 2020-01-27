Отправил иск о взыскании 9,6 млн рублей с осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ в Новосибирск суд Бердска

Марина Глазкова в отличие от своего подельника Александра Кожина, находилась на свободе во время следствия

В арбитражный суд Новосибирска направит дело о компенсации ущерба причиненного бердскому Комбинату бытовых услуг действиями экс-директора КБУ Александра Кожина и экс-руководителя Расчетно-кассового центра Марины Глазковой. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 января, сообщила помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова.

— Дело направлено в арбитражный суд Новосибирска. Определение судьи еще не вступило в законную силу. Это произойдет через 15 дней. — уточнила Наталья Сафронова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», КБУ имеет финансовые претензии к Александру Кожину и Марине Глазковой на 9 млн 595 тыс. рублей. Они уже осуждены на три года условно каждый за ущерб Комбинату бытовых услуг. Кожин и Глазкова признали вину и раскаялись, но заявили, что хотели, как лучше — избавить бердчан от очередей в кассы по оплате услуг ЖКХ.

Судья Бердского горсуда Наталья Агеева огласила обвинительный приговор 21 мая. Дело она рассматривала в особом порядке.

Первоначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ — хищение и растрата. Но в окончательном обвинении статью переквалифицировали на 286-ю — превышение должностных полномочий. Это произошло после бухгалтерской судебной экспертизы.

Суд установил, что с 2013 года КБУ и «Новосибирскэнергосбыт» заключили агентский договор, по которому НЭС от имени Комбината собирает с населения плату за услуги ЖКХ и получает за это вознаграждение. Через год «Новосибирскэнергосбыт» заключает аналогичный договор с частной фирмой РКЦ, установив вознаграждение в размере 0,87% с суммы собранных средств.

Однако в апреле 2015 года Комбинат тоже заключает аналогичный договор с Расчетно-кассовым центром на те же услуги, что и НЭС, только с меньшей ставкой вознаграждения — 0,73%. Таким образом существовали два дублирующих договора, но по второму, как признал суд, деньги фактически не поступали (их уже собирал РКЦ по договору с НЭС).

За три года КБУ перечислил на счет РКЦ в виде агентских процентов 9,6 млн рублей.

Выступая в поддержку особого порядка ведения судебного следствия и Кожин, и Глазкова заявили, что они не имели злого умысла, что делали все во благо бердчан, чтобы открылось больше касс по приему денег за коммуналку и люди не падали в обморок, давясь в очередях, как это было в то время.

Адвокат Марины Глазковой Михаил Герсцин тоже акцентировал: его подзащитная не брала деньги себе, не имела корыстной цели обогатиться. На деньги, полученные от муниципального КБУ, коммерческий РКЦ, дескать, покупал оборудования для новых пунктов приема от населения платежей за услуги ЖКХ.

При этом гособвинитель и впоследствии судья в приговоре озвучили, кто нес деньги в РКЦ. Это практически весь Бердск — жители домов подавляющего числа управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Александра Кожина, напомним, признали виновным и по другому уголовному делу. 10 декабря 2019 года судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич вынесла свой вердикт по делу о хищении воды на 170 млн рублей. Суд переквалифицировал деяния экс-директора КБУ Александра Кожина и его подельников — Сергея Оленича и Владимира Дыненкова с части 4 на часть 1 статьи 286 УК РФ. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. При этом установил — действия Кожина, Оленича и Дыненкова не причинили тяжких последствий в виде материального ущерба КБУ и муниципалитету. Эта сумма также оспаривается в суде.