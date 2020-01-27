Напилась и заблудилась ночью на кладбище и попала на видео жительница Новосибирска

Сегодня рано утром спасатели МАСС провели поисково-спасательные работы на Гусинобродском кладбище.
Ещё вчера днём женщина 1970 г.р. позвонила своей матери и сказала ей, что по дороге домой заедет на Гусинобродское кладбище, после чего перестала выходить на связь. Уже глубокой ночью, женщина снова позвонила матери. К тому времени она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина потерялась на территории кладбища и не знала куда идти.
В 04:15 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от сотрудников отдела полиции с просьбой оказать содействие в поиске потерявшейся женщины. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей.
Время окончания работы 05:23.
Источник: Спасатели МАСС