Напилась и заблудилась ночью на кладбище и попала на видео жительница Новосибирска

Женщину нашли спасатели МАСС

Сегодня рано утром спасатели МАСС провели поисково-спасательные работы на Гусинобродском кладбище.

Ещё вчера днём женщина 1970 г.р. позвонила своей матери и сказала ей, что по дороге домой заедет на Гусинобродское кладбище, после чего перестала выходить на связь. Уже глубокой ночью, женщина снова позвонила матери. К тому времени она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина потерялась на территории кладбища и не знала куда идти.

В 04:15 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от сотрудников отдела полиции с просьбой оказать содействие в поиске потерявшейся женщины. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей.



Совместно с сотрудниками отдела полиции спасатели приступили к осмотру территории кладбища. Спустя 20 минут женщина была обнаружена в снегу рядом с одной из тропинок. Спасатели осмотрели женщину, оказали ей первую помощь, укутали в тёплое одеяло и на мягких носилках эвакуировали до своего автомобиля, где женщина немного согрелась и пришла в себя. После чего женщина была передана бригаде врачей скорой медицинской помощи для осмотра.Время окончания работы 05:23.

Источник: Спасатели МАСС