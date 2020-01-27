27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Напала с ножом на врача пациентка психбольницы на Камчатке

14:15 27.01.2020 Фото: pixabay.com
0

Угрозы для жизни получившей ранение женщины нет.

Напала с ножом на врача пациентка психбольницы на Камчатке
Сейчас полиция устанавливает, как у пациентки психбольницы оказался нож

Пациентка краевого психоневрологического диспансера напала с ножом на медсестру этого медицинского учреждения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.
Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, когда медсестра раскладывала таблетки.
«Пациентка психоневрологического диспансера 1966 года рождения совершила нападение на медсестру 1993 года рождения. Она ударила медработника складным перочинным ножом в живот. Медсестра была госпитализирована с диагнозом — непроникающая колото-резанная рана передней брюшной стенки», — сказала Иванова.

По её словам, угрозы для жизни получившей ранение женщины нет. По данному факту проводится проверка. В том числе, полицейским предстоит выяснить, как пациентка пронесла нож в закрытое учреждение.
Вместе с тем, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, данная женщина оказалась на лечении в психоневрологическом диспансере после нападения с ножом на своего мужа возле главного аэропорта Камчатки. Преступление было совершено в ноябре 2018 года, после чего она была отправлена на принудительное лечение.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Накажут больную?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТрассу не перекроют: К шторму готовится Бердск
15:03 27-01-2020
Трассу не перекроют: К шторму готовится Бердск
Бастрыкин взял под свой контроль дело об исчезновении Влада Бахова в Смоленской области
15:00 27-01-2020
Бастрыкин взял под свой контроль дело об исчезновении Влада Бахова в Смоленской области
Великий пост 2020: как подготовиться и когда он начнется
14:58 27-01-2020
Великий пост 2020: как подготовиться и когда он начнется
БердскПособие на детей от 3 до 8 лет для малоимущих семей в Бердске в вопросах и ответах
14:56 27-01-2020
Пособие на детей от 3 до 8 лет для малоимущих семей в Бердске в вопросах и ответах
БердскОтправил иск о взыскании 9,6 млн рублей с осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ в Новосибирск суд Бердска
14:45 27-01-2020
Отправил иск о взыскании 9,6 млн рублей с осужденных экс-директоров КБУ и РКЦ в Новосибирск суд Бердска
Юридические консультации в Санкт-Петербурге
14:40 27-01-2020
Юридические консультации в Санкт-Петербурге
Где купить комплектующие для мобильных устройств
14:38 27-01-2020
Где купить комплектующие для мобильных устройств
Китайский новый год 2020: что он принесет и чего ожидать знакам китайского гороскопа
14:33 27-01-2020
Китайский новый год 2020: что он принесет и чего ожидать знакам китайского гороскопа
Отравились техническим спиртом за 100 рублей насмерть пять человек в Омске
14:30 27-01-2020
Отравились техническим спиртом за 100 рублей насмерть пять человек в Омске
Напала с ножом на врача пациентка психбольницы на Камчатке
14:15 27-01-2020
Напала с ножом на врача пациентка психбольницы на Камчатке