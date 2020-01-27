Напала с ножом на врача пациентка психбольницы на Камчатке

Сейчас полиция устанавливает, как у пациентки психбольницы оказался нож

Пациентка краевого психоневрологического диспансера напала с ножом на медсестру этого медицинского учреждения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, когда медсестра раскладывала таблетки.

«Пациентка психоневрологического диспансера 1966 года рождения совершила нападение на медсестру 1993 года рождения. Она ударила медработника складным перочинным ножом в живот. Медсестра была госпитализирована с диагнозом — непроникающая колото-резанная рана передней брюшной стенки», — сказала Иванова.



По её словам, угрозы для жизни получившей ранение женщины нет. По данному факту проводится проверка. В том числе, полицейским предстоит выяснить, как пациентка пронесла нож в закрытое учреждение.Вместе с тем, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, данная женщина оказалась на лечении в психоневрологическом диспансере после нападения с ножом на своего мужа возле главного аэропорта Камчатки. Преступление было совершено в ноябре 2018 года, после чего она была отправлена на принудительное лечение.

Источник: РИА Новости