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Общество / Происшествия

Отравились техническим спиртом за 100 рублей насмерть пять человек в Омске

14:30 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Еще пять человек находятся в больницах.

Отравились техническим спиртом за 100 рублей насмерть пять человек в Омске
Следователи проводят проверку.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Покровка Омской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц).

По версии следствия, ранее судимый подозреваемый продал местным жителям под видом алкоголя по 100 рублей за поллитра спиртосодержащую жидкость — технический спирт. После употребления суррогата алкоголя на выходных скончались 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина. В больнице с признаками острого отравления метанолом в настоящее время находятся 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей.

Подозреваемый задержан, следователями проведены обыски, в ходе которых изъяты емкости с остатками спиртосодержащей жидкости, назначены судебно-химические и судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие сегодня обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. С целью выявления дополнительных фатов реализации спиртосодержащей жидкости сотрудниками полиции проводятся подворно–поквартирные обходы. Совместно с районной администрацией организована профилактическая работа по предупреждению и пресечению аналогичных фактов отравления.

Источник: СУ СКР по Омской области

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