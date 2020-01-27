Предупреждает об обмане жителей Бердска «Новосибирскоблгаз»

Неизвестные организации, по данным ведомства, входят в доверие граждан и проводят работы, на которые не имеют права.
Неизвестные организации, по данным ведомства, входят в доверие граждан и проводят работы, на которые не имеют права.
— Представители данных организаций, обманным путём входят в доверие жильцов, представляясь уполномоченными нашей службы и проводят работы якобы в рамках заключённого договора, — сообщили в «Новосибирскоблгазе».
Для информации
Согласно договору на техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание, который собственники жилья заключают с ООО «Новосибирскэнергосбыт», собственник обязан производить реконструкцию системы газоснабжения, переустановку, замену и дополнительную установку газового оборудования только силами специализированной организации, с которой заключён договор, т. е. «Новосибирскоблгаз». В противном случае газовая служба ответственности не несёт.
ООО «Новосибирскоблгаз» — единственная газораспределительная организация по сжиженному газу в Новосибирской области, гарантирующая правильность монтажа и квалифицированное техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.
В случае возникновения аварийной ситуации на газовом оборудовании либо в момент монтажа данного оборудования, устанавливаемого специалистами организацией, не имеющей договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, а также на обслуживание внутридомовых газовых сетей с управляющей организацией (все перечисленные договоры заключены с «Новосибирскоблгаз»), специалисты таких организаций не смогут устранить утечку газа и локализовать аварию, поскольку не имеют права проводить манипуляции с запорной арматурой на газопроводах.