Пособие на детей от 3 до 8 лет для малоимущих семей в Бердске в вопросах и ответах

Чтобы семья была признана малоимущей, доход обоих родителей с двумя детьми не должен превышать 47 828 рублей месяц. Тогда вы будете иметь право на пособие для каждого ребенка до 8 лет в размере 5849 рублей.

На пособие для детей с 3 до 7 лет имеют дети рожденные после 2012 года

Более 500 вопросов беспокоят читателей «Курьер. Среда. Бердск» в связи с новыми детскими пособиями на детей в России. Президент России, напомним, 15 января выступил с посланием Федеральному Собранию. В нем Владимир Путин предложил выплачивать пособие по уходу за детьми, если ребенку уже есть 3 года, но еще не исполнилось 8 лет. Но только малоимущим семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека в семье.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве труда и социальной защиты Новосибирской области сегодня, 27 января, нового закона еще нет. Поэтому однозначно сказать о том, куда нести документы и какие семьи имеют право его получать, пока что невозможно. Однако на некоторые вопросы россиян уже можно ответить с полной уверенностью. Итак:

Вопрос: Если моему ребёнку 4 года, ей полагается детское пособия с 3 до 7 лет ?

Ответ: Закон вступит в силу в 2020 году, как только он будет создан. И этот закон будет иметь обратную силу. Если, например, он вступил в силу с 1 июля 2020 года, то все семьи, имеющие право на пособие по уходу за ребенком будут его получать. Предположительно, ведомство, осуществляющее выплату, исчислит платеж за предыдущие 6 месяцев. То есть, 1 июля семья с одним ребенком в возрасте от 3 до 8 лет сможет получить 35 094 рубля.

При этом, дети рожденные 1 января 2017 года уже имеют право на получение нового пособия. Теоретически, под это пособие попадают дети, рожденные после 1 февраля 2012 года. Но в этом случае можно рассчитывать на выплату за 1 месяц.

Вопрос: Какая сумма пособия будет назначаться на одного ребенка в Новосибирской области?

Ответ: В этом году размер пособия составит примерно 5500 рублей на ребенка — половины прожиточного минимума на ребенка установленного в каждом регионе. Так, в 2019 году в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастит до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Вопрос: Что значит малоимущая семья?

Ответ: Малоимущие – это одиноко проживающие граждане или семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, утвержденного в данном субъекте РФ. Прожиточный минимум отличается от региона к региону. В Новосибирской области в 3 квартале 2019 года он составлял для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей.

Малоимущей может быть признана любая семья – как полная, так и неполная, с детьми или без них, а также отдельные одиноко проживающие граждане. Для того, чтобы гражданин был признан малоимущим, он должен проживать отдельно, самостоятельно вести хозяйство, не иметь прописанных по одному адресу с ним родственников, иметь личный доход по всем видам ниже прожиточного минимума.

Важно, что малоимущей не может быть признана семья, в которой проживает человек, который может работать, но не трудоустроенный и не состоящий на учете в службе занятости населения. При расчете совокупного дохода на каждого члена семьи учитываются доходы, полученные в течение трех месяцев, предшествующих обращению за социальной помощью. К доходам относят все денежные поступления, в том числе заработную плату, стипендии, доходы от имущества, например, при сдаче в аренду недвижимости, другие вознаграждения, доходы от ценных бумаг, социальные выплаты.

Вопрос: За какой период нужно предоставить справки о доходах?

Ответ: Как заявил Владимир Путин, все документы нужно будет предоставить до 31 декабря 2020 года. Только в этом случае ведомство, отвечающее за пособие, сможет выплатить вам пособие за весь 2020 год. То есть с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года Но нужно учитывать, что 31 декабря — предпраздничный, а значит сокращенный рабочий день.

Вопрос: У меня второму ребёнку в феврале 2020 года исполняется 4 года. На него я получу пособие,а третьему ребёнку 3 года исполнится в 2022 году. Смогу ли я и на 3-го потом оформить это пособие?



Ответ: Вы сможете оформить пособие на ребенка с 3 до 8 лет сразу, как только ребенку исполнится три года. То есть в 2022 году.

Вопрос: Моему сыну в январе исполнилось 7 лет. Ему положено пособие или как?

Ответ: Да, положено. До января 20201 года.

Вопрос: Я с мужем в разводе, мы не проживаем вместе. Я воспитываю 4 детей и официально не работаю. Трое детей 2013, 2014 и 2016 года рождения. Скажите, пожалуйста, нам полагается эта выплата с трёх до семи лет?

Ответ: Выплата назначается семьям, которые считаются малоимущими. Важно, что малоимущей не может быть признана семья, в которой проживает человек, который может работать, но не трудоустроенный и не состоящий на учете в службе занятости населения. Поэтому, очевидно, в этом случае пособие не полагается.

Вопрос: Какой официальный доход нужно иметь, чтобы считаться малоимущей семьей?

Ответ: Малоимущей семьей считается та семья, в которой общий доход не превышает одного прожиточного минимума на человека в семье. Прожиточный минимум в Новосибирской области сегодня — для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей. То есть официальный доход одной семьи, где оба родителя работают и есть двое детей, должен составлять 47 828 рублей в месяц. Если ваш доход ниже этой суммы, то вы можете смело считаться малоимущей семьей и рассчитывать на пособие для ребенка от Путина с 3 до 8 лет.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход через портал Госуслуг. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы.

Кроме того, с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен будет рожден после 1 января 2020 года.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий и будет держать вас в курсе о том, куда и когда, с каким пакетом документов вы можете обращаться за новым пособием для детей в России.