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Трассу не перекроют: К шторму готовится Бердск

15:03 27.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С вечера 27 января температура воздуха резко повысится, город накроют обильные снегопады с сильными порывами ветра.

Трассу не перекроют: К шторму готовится Бердск
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Шторм надвигается на Бердск. Об этом на совещании чиновников 27 января сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Ожидается обильный снегопад, резкое потепление и порывы ветра. Возможны повреждения линий электропередач. На кровлях большие торосы, которые представляют опасность, нужно ограничить парковки рядом с ними, — отметил мэр.

Предупреждение о шторме разослано всем руководителям и организаций, пояснил начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

Евгений Шестернин поинтересовался у Пономарева, будет ли перекрыта из-за шторма федеральная трасса в Бердске.

Закрытия не будет, но все это по текущей обстановке, на федеральной трассе достаточно сил, поэтому она почти всегда остается в проезжем состоянии, ответил Василий Васильевич.

Шторм ожидается уже вечером 27 января.

По данным гидрометцентра в Новосибирской области в ближайшие два часа 27 января и ночью в ночь на 28 января ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений в виде снега, мокрого снега, метелей, местами гололедных явлений, на дорогах снежные заносы, местами сильный гололед, усиление ветра до 15-20 м/c, местами до 25-27 м/c. Силы МЧС России переведены в режим повышенной готовности.

Специалисты главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. При ухудшении обстановки лучше воздержаться от поездки на дальние расстояния. Родителям необходимо следить за досугом детей.

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