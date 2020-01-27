Трассу не перекроют: К шторму готовится Бердск

Необычно теплая зима в Бердске принесла много снега

Шторм надвигается на Бердск. Об этом на совещании чиновников 27 января сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Ожидается обильный снегопад, резкое потепление и порывы ветра. Возможны повреждения линий электропередач. На кровлях большие торосы, которые представляют опасность, нужно ограничить парковки рядом с ними, — отметил мэр.

Предупреждение о шторме разослано всем руководителям и организаций, пояснил начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

Евгений Шестернин поинтересовался у Пономарева, будет ли перекрыта из-за шторма федеральная трасса в Бердске.

Закрытия не будет, но все это по текущей обстановке, на федеральной трассе достаточно сил, поэтому она почти всегда остается в проезжем состоянии, ответил Василий Васильевич.

Шторм ожидается уже вечером 27 января.

По данным гидрометцентра в Новосибирской области в ближайшие два часа 27 января и ночью в ночь на 28 января ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений в виде снега, мокрого снега, метелей, местами гололедных явлений, на дорогах снежные заносы, местами сильный гололед, усиление ветра до 15-20 м/c, местами до 25-27 м/c. Силы МЧС России переведены в режим повышенной готовности.

Специалисты главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. При ухудшении обстановки лучше воздержаться от поездки на дальние расстояния. Родителям необходимо следить за досугом детей.