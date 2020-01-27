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Где купить комплектующие для мобильных устройств

14:38 27.01.2020
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Интернет-магазин BATTERY.NET.UA предлагает широкий ассортимент комплектующих и запасных частей к различным устройствам.

Где купить комплектующие для мобильных устройств

На сайте найдутся детали для ноутбуков, планшетов и мобильных устройств, а также для различной техники (бытовых приборов, гироскутеров, радиостанций, мониторов и пр.) В наличии аккумуляторы для планшетов и другие запчасти. Это качественная продукция, которая может быть использована для замены и ремонта электронных устройств.

Аккумуляторы для планшетов

Одним из важнейших компонентов любого электронного устройства являются аккумуляторные батареи. Когда их заряд становится незначительным или они выходят из строя, то прибор не может нормально функционировать. Приобретение аккумулятора для планшета в магазине является выгодным решением. Здесь представлены батареи для устройств таких производителей и брендов, как Acer, Asus, Huawei, Sony, Alcatel, Dell, Lenovo и многих других. На сайте можно подобрать аккумуляторную батарею практически к любому планшету.

Запасные и комплектующие части для ноутбуков

  • Аккумуляторные батареи.
  • Блоки питания.
  • Клавиатуры, матрицы, вентиляторы.
  • Системы охлаждения в сборе.
  • Петли, разъемы питания.
  • Тачскрины, шлейфы, жесткие диски, SSD накопители.

Широкий ассортимент аналогичных запчастей и комплектующих можно найти и для планшетов. Для мобильных устройств, преимущественно для смартфонов, есть отличный выбор аккумуляторных батарей, модулей и экранов, тачскринов, шлейфов, разъемов. На сайте также можно приобрести кабели 220В, лампы подсветки матриц для различных приборов и устройств. Запасные и комплектующие части имеются для разных моделей различных брендов и производителей. Например, известных фирм Samsung, Acer, Sony, Asus и пр.

Возможны как розничные, так и оптовые поставки. Доставка по Киеву осуществляется курьерской службой, возможен самовывоз. По территории Украины грузы доставляются «Новой Почтой», транспортными службами. Компания работает во многих городах страны, таких как Одесса, Кривой Рог, Львов, Житомир, Днепр, Харьков и многих других. К оплате принимаются банковские карты VISA и MasterCard, наличными и безналичными денежными средствами, наложенным платежом. Консультации и дополнительную информацию можно получить по телефону у менеджера, который указан на сайте.

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