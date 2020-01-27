Мухамедову от коммунистов: «Бердск навсегда останется в Вашей памяти»

Коммунисты поздравили бывшего первого замглавы Бердска Владимира Мухамедова с 40-летием и сделали ему в подарок фотоальбом.
Коммунисты поздравили бывшего первого замглавы Бердска Владимира Мухамедова с 40-летием и сделали ему в подарок фотоальбом.
На его титульном листе написано: «Бердск навсегда останется в Вашей памяти и будет притягивать Вас».
Владимир Мухамедов остаётся членом КПРФ. Он вступил в партию в феврале 2013 года, когда его судили по «мусорному» делу. Приговор вынесли в марте 2013 года, но отменили его. Дело рассмотрели повторного и в октябре 2013 года приговорили бывшего чиновника к 400 часам обязательных работ.
В 2015 Владимиру Мухамедову вынесли второй приговор. Его осудили за посредничество в передаче взяток. В ноябре прошлого года осужденный экс-чиновник вышел из колонии строго режима на условиях условно-досрочного освобождения. Он отсидел шесть лет из девяти, к которым был приговорён.