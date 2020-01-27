Ели младенцев, варили обои и ремни в блокадном Ленинграде: рассказали на открытом уроке в Бердске

Воспоминания жителей блокадного Ленинграда заставляют ужасаться и сопереживать.

Открытый урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, провела учитель истории бердской школы №1 Алина Богородская в Городском Доме культуры 27 января. Он отличался от обычных школьных уроков. На нем присутствовали очевидцы далеких и страшных событий — жители блокадного Ленинграда. Бердское общество блокадников в 2020 году составляет 15 человек.

Блокада Ленинграда стала одной из самых страниц Великой Отечественной войны. За годы блокады погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. По официальным данным, от голода умерло 641 тысяча горожан (это население 6 таких городов, как Бердск), по подсчетам историков, голодная смерть настигла не менее 800 тысяч ленинградцев.

Когда во время бомбежек была уничтожена пищебаза — в городе стало не хватать продуктов питания. В домах отсутствовало тепло и электричество.

— С 20 ноября 1941 год в пятый раз сокращается хлебный паек. Рабочие стали получать 250 г хлеба, неработающие, в том числе дети — 125 г хлеба в день. Хлебом это трудно было назвать. Хлеб состоял из 10% воды, 10% целлюлозной муки, 80 % суррогатов,- рассказала педагог со сцены.

Воспоминания жителей блокадного Ленинграда заставляют ужасаться и сопереживать.Некоторые слушая ужасы военного времени утирали слезы.

— Одна из жительниц блокадного Ленинграда вспоминала, что по совету одной старушки сварила обои, но стало так противно, тут же выбросила. Только воду испортила. Сварила ремень, дворник посоветовал, тоже мутная, грязная вода — вылила. И мы дали друг другу слово: Не психовать,не есть всякую дрянь и будь что будет. В 1991 году город оказался в ледяном плену и были зафиксированы случаи каннибализма. Люди умирали целыми семьями, домами,кварталами. На глазах матерей умирали дети. Младенцы оставались без родителей и если их не находили, они были обречены. И так, почти 900 дней и ночей, — констатировала историк.

В осажденном городе работало около 30 школ. Дети учились в бомбоубежищах, а по пути в школу рвались снаряды. В помещениях было так холодно, что замерзали чернила. Ученики занимались в пальто, шапках, рукавицах. Ученики шатались от голода, у всех была дистрофия и цинга. Ученики умирали дома, на улице, на уроках.

Бердская молодежь в 2020 году проводит традиционную акцию «Блокадный хлеб». 26 января волонтеры бердского отдела по делам молодежи в магазинах «Продсиб» и «Лента» раздавали жителям города 125-граммовые кусочки хлеба – суточную норму блокадника.27 декабря кусочек черного хлеба мог получить каждый желающий в ГДК. Кусочек хлебушка в блокадном Ленинграде давал шанс выжить, а нам помнить о том страшном времени, о необыкновенном мужестве, героизме, самоотверженности жителей Ленинграда.

Сколько горожан поженились в страшную блокаду и почему ходили в кино и театры в ближайшее время.



Автор видео Елена Белоусова