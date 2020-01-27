Язвочки во рту, на губах и половых органах говорят о начальной стадии сифилиса у больных в Бердске

По каким признакам вы можете определить, что у вас возможно, сифилис? Главный венеролог Новосибирской области Виктория Онипченко рассказала, что у этого заболевания три стадии развития. У каждой — свои проявления.

Признаки сифилиса перечислила главный венеролог региона Виктория Онипченко

Как определить, что возможно, у вас сифилис? Главный венеролог региона Виктория Онипченко рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что сифилис разделяется на три вида в зависимости от его развития. Напомним, каждый пятый заражен сифилисом из 139 больных венерическими заболеваниями в Бердске. Виктория Викторовна в интервью «Курьер. Среда. Бердск» рассказала, какие признаки вас должны насторожить.

— Сифилис — это опасное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, нервной системы и даже костей. Проявления заболевания появляются не сразу, а спустя 3-5 недель после заражения, — уточнила Виктория Онипченко 27 января.

На какие стадии подразделяется сифилис и чем отличается?

Первичный сифилис:

эта стадия заболевания характеризуется образованием твердых шанкров (язвочек), одного или нескольких. Чаще всего они располагаются на половых органах, в местах, где обычно возникают микротравмы при половых сношениях. Практически шанкры могут возникнуть на любом месте: на губах, в углу рта, на груди, внизу живота, на лобке, в паху, на миндалинах. В последнем случае напоминая ангину, при которой горло почти не болит и температура не повышается.

Примерно через неделю после появления твердого шанкра безболезненно увеличиваются близлежащие лимфатические узлы (чаще всего в паху), достигая размеров горошины, грецкого ореха или даже куриного яйца. В конце первичного периода увеличиваются и другие группы лимфатических узлов.

Вторичный сифилис:

через 6-7 недель после первичного идет вторичный период. Он начинается с появления обильной сыпи по всему телу, которой нередко предшествует ухудшение самочувствия, может несколько повышаться температура. Сыпь обычно представляет собой мелкие, равномерно покрывающие кожу розовые пятнышки, не вызывающие зуда и не шелушащиеся. Подобного рода пятнистые высыпания называют сифилитической розеолой.

Кроме розеолезной, бывает сыпь папулезная, состоящая из узелков размером от спичечной головки до горошины, ярко-розовых, с синюшным, буроватым оттенком. Значительно реже встречаются пустулезная, или гнойничковая, похожая на обычные угри, либо сыпь при ветряной оспе. У одного и того же больного могут быть и пятна, и узелки, и гнойнички.

Так же у больных вторичным сифилисом бывает так называемая «сифилитическая ангина», которая отличается от обычной тем, что при покраснении миндалин или появлении на них белесых пятен горло не болит и температура тела не повышается. На лбу иногда появляются опоясывающие его буровато-красные узелки — «корона Венеры». Очень характерна для стадии сыпь на ладонях и подошвах. Иногда на задней и боковых поверхностях шеи образуются небольшие округлые светлые пятнышки, окруженные более темными участками кожи («ожерелье Венеры»). Бывает сифилитическое облысение (алопеция) в виде либо равномерного поредения волос (вплоть до резко выраженного), либо мелких многочисленных очажков. Это напоминает мех, побитый молью.

Нередко выпадают также брови и ресницы. Все эти неприятные явления возникают через 6 или больше месяцев после заражения. Если больной не лечился, то через несколько лет после заражения у него может наступить третичный период.

Третичный период сифилиса:

характеризуется появлением на коже одиночных крупных узлов размерами до грецкого ореха или даже куриного яйца (гуммы) и более мелких (бугорки), расположенных, как правило, группами. Гуммозные язвы отличаются длительным существованием, затягивающимся на многие месяцы и даже годы. Рубцы после их заживления остаются на всю жизнь, и по их типичному звездчатому виду можно спустя длительное время понять, что у этого человека был сифилис.

На всех стадиях сифилиса могут поражаться внутренние органы и нервная система. В первые годы болезни у части больных обнаруживаются сифилитические гепатиты (поражения печени) и проявления «скрытого» менингита. При лечении они быстро проходят. Значительно реже, через 5 и более лет, в этих органах иногда образуются уплотнения либо гуммы, подобные возникающим на коже. Чаще всего поражаются аорта и сердце. В некоторых случаях сифилис становится причиной инфаркта миокарда.

Уже на ранних стадиях заболевания могут развиваться сифилитический менингит, менингоэнцефалит, резкое повышение внутричерепного давления, инсульты с полными или частичными параличами.

Пациенты с подозрением на специфическое поражение внутренних органов должны быть проконсультированы невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, кардиологом.

Человек может даже не догадываться о том, что в его организме уже происходит развитие инфекции на протяжении многих лет. Такому развитию событий способствуют беспорядочные половые связи и скрытые формы течения болезни. В связи с этим доктор рекомендует проходить скрининговые обследования на выявление бессимптомных заболеваний. Проще говоря, регулярно сдавать анализы на половые инфекции и в частности на сифилис.