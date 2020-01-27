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Шесть тысяч человек вывезут из зараженного смертельным коронавирусом Хайнаня

16:30 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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31 подтвержденный случай заражения, больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья — 10 случаев.

Шесть тысяч человек вывезут из зараженного смертельным коронавирусом Хайнаня
В феврале у туроператоров приходится пик продаж туров на Хайнань

На китайском острове Хайнань, где зафиксирована вспышка коронавируса, по состоянию на пятницу находились 6 тысяч россиян, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Собеседник агентства отметил, что ещё около 1 тысячи человек оставалось на территории материкового Китая по различным туристическим программам.
«Поскольку сейчас идёт праздничная неделя Китайского Нового года, и цены в отелях гораздо выше, чем обычно, то туристический поток из России далеко не самый высокий, так как в это время сами китайцы активно путешествуют по своей стране», — уточнил Горин.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Кроме этого, в администрации китайского курорта Санья в островной провинции Хайнань заявили о прекращении работ всех туристических достопримечательностей. Российский туроператор «Русь-Тур» принял решение о досрочном вывозе туристов с острова Хайнань в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.

По состоянию на 7.00 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Больше всего случаев выявлено в популярном туристическом городе Санья (10 случаев), а также в Хайкоу (6) и в городе Ваньнин (7).
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

Источник: РИА Новости

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