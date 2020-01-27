Штрафы получили банки из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Все иски налоговой удовлетворил суд

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков. Кредитные организации отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

Проблема исполнения решений ФНС обсуждалась 17 января на рабочей встрече в Ассоциации банков России. Начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко подтвердил информацию о жалобах банков на действия налоговиков. В самой службе отмечают, что банки не выполняли требования закона. Юридическую позицию банков ранее не поддержали Минфин и ЦБ.

Позиция бизнеса

Если у предпринимателя есть задолженность по налогам, ФНС может истребовать ее с помощью банков. Служба направляет в кредитные организации распоряжение о приостановке движения средств по счетам такого клиента или списании денег. Банк обязан исполнить предписание на следующий операционный день после получения. Налоговый кодекс также разрешает списывать задолженность индивидуального предпринимателя с его личных банковских счетов и вкладов, которые клиент открывал как физическое лицо (ст. 47 НК). Эту операцию должны проводить судебные приставы, соблюдая закон «Об исполнительном производстве». Он, в частности, запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, а также всю зарплату или пенсию гражданина.

Проблема возникла в июне 2019 года, говорит Клименко. По его словам, банки начали получать многочисленные решения ФНС, которые касались блокировки и списания средств со счетов, которые предприниматели открывали как физлица. «Крупные банки решения ФНС не исполняли, чтобы, во-первых, массово не блокировать личные счета клиентов, а во-вторых, они руководствовались порядком, описанным в Налоговом кодексе: взыскание со счетов, открытых предпринимателями не в предпринимательских целях, должно происходить отдельно, через судебных приставов. Но ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — поясняет Клименко. По оценкам Ассоциации банков России, крупные игроки в 2019 году получили примерно по 300 тыс. подобных предписаний от налоговой службы на каждого. Никто из участников рынка не привлекался к ответственности до конца 2019 года, утверждает он.

«Мы также столкнулись с этой проблемой. Если говорить о приостановках операций, то речь идет о сотнях тысяч постановлений ФНС, и еще десятки тысяч — это решения о взыскании денежных средств», — признает вице-президент банка «Открытие» Сергей Селезнев. Банк пока не получал штрафы за неисполнение подобных требований налоговиков, уточнил он.

В ноябре 2019 года Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пожаловались на практику ФНС в правительство. Авторы обращения (есть в распоряжении РБК) указывали, что списывались в том числе средства от пособий, пенсий и алиментов.

В письме говорилось, что закон предусматривает различный режим для счетов граждан и их же счетов, которые они открыли для работы ИП, однако действующая практика перестала учитывать эти различия. Если банки будут исполнять требования налоговиков неукоснительно, блокировки затронут порядка 4 млн счетов россиян, говорилось в письме.

Ответ властей

В ответ на обращение банкиров и РСПП глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов указывал со ссылкой на Конституционный суд, что имущество индивидуального предпринимателя не обособлено от его имущества как гражданина. А значит, задолженность по налогам ИП можно гасить за счет личных денег бизнесмена. Банки обращались с жалобами и в ФНС, но в службе также заявляли, что законодательством не предусмотрены отдельные претензии к счетам индивидуального предпринимателя, писал Forbes. ЦБ поддерживает позицию Минфина и ФНС о неразграничении имущества граждан и их ИП, сообщал «Коммерсантъ».

В самой ФНС заявляют, что случаи привлечения банков к ответственности носят единичный характер. «В известных случаях размер долга предпринимателя перед бюджетом был существенен, у него имелось несколько банковских счетов, а суммы оборотов денежных средств по счетам было достаточно для погашения долга. Однако банками не выполнялись требования налогового законодательства. Данная практика является постоянной, не отличается от применявшейся в предыдущие годы», — сказал представитель ведомства.

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Еще один спорный вопрос — разграничение средств граждан, которые можно и нельзя списывать в счет задолженности ИП (к последним относятся алименты, пособия и т.д.). По словам юриста Forward Legal Арпине Пирумян, сейчас у банков нет такой возможности. «При исполнении банком решения налоговой о взыскании налога за счет денег на счетах закон «Об исполнительном производстве» не применяется», — заключает юрист. Однако представитель Минфина сказал РБК, что банки при списании средств должны учитывать ограничения из закона «Об исполнительном производстве».

Банки готовы оспаривать штрафы

«Уралсиб» пока получил один штраф от ФНС на 15,7 тыс. руб., но не согласен с ним и намерен обжаловать, заявил представитель банка. Пресс-служба ВТБ сообщила, что банк считает нецелесообразной блокировку счетов физлиц в случае возникновения к ним претензией как к ИП и «оставляет за собой право оспаривать решение о штрафе» (размер штрафа в банке не уточнили).

«Если банк не исполнит решение налоговой о приостановлении операций по счетам, с него могут взыскать штраф в размере 20% от суммы, незаконно перечисленной банком со счета налогоплательщика. Размер штрафа не может быть больше долга перед налоговой. При отсутствии долга взыскивается штраф 20 тыс. руб. На практике бывают случаи, когда размер штрафа уменьшается», — поясняет Пирумян. Штраф назначается за каждое решение, не исполненное банком.

Источник: РБК