Три выстрела в голову: подробности жестокого убийства председателя ЖСК в центре Новосибирска

Убитый в Новосибирске председатель ЖСК Олег Арчибасов мог быть убит из-за профессиональной деятельности.

Как стало известно РЕН ТВ, он приехал на работу, где около офиса его подкараулил неизвестный. Злоумышленник выстрелил в Арчибасова не менее трех раз, в том числе в голову.

По некоторым данным, причиной убийства могла стать деятельность председателя, у него был конфликт с крупным застройщиком. Правоохранители также рассматривают версию о недовольном жильце либо личных неприязненных отношениях.

Источник: РЕН ТВ