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Три выстрела в голову: подробности жестокого убийства председателя ЖСК в центре Новосибирска

19:58 27.01.2020 Фото: Тайга. Инфо. Кирилл Канин
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Убитый Олег Арчибасов мог пострадать из-за профессиональной деятельности.

Три выстрела в голову: подробности жестокого убийства председателя ЖСК в центре Новосибирска

Убитый в Новосибирске председатель ЖСК Олег Арчибасов мог быть убит из-за профессиональной деятельности.

Как стало известно РЕН ТВ, он приехал на работу, где около офиса его подкараулил неизвестный. Злоумышленник выстрелил в Арчибасова не менее трех раз, в том числе в голову.

По некоторым данным, причиной убийства могла стать деятельность председателя, у него был конфликт с крупным застройщиком. Правоохранители также рассматривают версию о недовольном жильце либо личных неприязненных отношениях.

Источник: РЕН ТВ

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Иван, 27 января 2020 16:26
Скоро узнаем что он обращался в полицию,ему угрожали.

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