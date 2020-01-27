Вылетят вечером пассажиры «заминированного» самолета из Хабаровска

Самолёт «Аэрофлота», вернувшийся в Хабаровск из-за сообщений о «минировании», вылетит в Москву в 3.30 вторника (20.30 мск понедельника), сообщили в аэропорту Хабаровска.

«Вылет севшего в Хабаровске «заминированного» рейса задержан до 3.30 вторника. Иногородним пассажирам предоставят гостиницу», — сообщили в аэропорту.

Самолёт «Аэрофлота», вылетевший из Хабаровска в Москву и вернувшийся после сообщений о минировании, благополучно сел в Хабаровске. С пассажирами работают психологи МЧС, багаж и пассажиры проходят дополнительный осмотр.

Как сообщали РИА Новости в аэропорту Хабаровска, на борту самолета 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Очередная волна «минирований» в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о «минировании»: это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.

Источник: РИА Новости