27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Нашли оставившего своих детей в аэропорту Шереметьево отца

16:50 27.01.2020 Фото: РЕН ТВ
0

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в «Шереметьево», оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.

Нашли оставившего своих детей в аэропорту Шереметьево отца

Правоохранительные органы нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту «Шереметьево» 26 января, сообщила уполномоченный по правам ребёнка России Анна Кузнецова.

«Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в Химках.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в «Шереметьево», оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Проверки по данному факту проводят транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту «Шереметьево», не знала о планах отца оставить детей. «Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом», — отметила детский омбудсмен.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут отца?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЯзвочки во рту, на губах и половых органах говорят о начальной стадии сифилиса у больных в Бердске
17:45 27-01-2020
Язвочки во рту, на губах и половых органах говорят о начальной стадии сифилиса у больных в Бердске
Отверг неуважение к МЧС после скандала глава Чувашии
17:30 27-01-2020
Отверг неуважение к МЧС после скандала глава Чувашии
БердскФотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск» 5
17:30 27-01-2020
Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»
БердскНовую баню за 15 млн рублей на ул. Комсомольской построит ко Дню города 2020 власть Бердска
17:19 27-01-2020
Новую баню за 15 млн рублей на ул. Комсомольской построит ко Дню города 2020 власть Бердска
Пропала в Мексике актриса Наталья Андрейченко
17:15 27-01-2020
Пропала в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Вылетят вечером пассажиры "заминированного" самолета из Хабаровска
17:15 27-01-2020
Вылетят вечером пассажиры
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:10 27-01-2020
Фотомарафон
Штрафы получили банки из-за нежелания блокировать личные счета ИП
17:00 27-01-2020
Штрафы получили банки из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Три часа редакция "Курьер. Среда. Бердск" не может попасть в почтовый ящик "Mail.ru"
16:59 27-01-2020
Три часа редакция
БердскГоры снега поможет вывезти жителям частного сектора мэрия Бердска
16:55 27-01-2020
Горы снега поможет вывезти жителям частного сектора мэрия Бердска