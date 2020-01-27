Нашли оставившего своих детей в аэропорту Шереметьево отца

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в «Шереметьево», оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.

Правоохранительные органы нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту «Шереметьево» 26 января, сообщила уполномоченный по правам ребёнка России Анна Кузнецова.

«Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в Химках.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в «Шереметьево», оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Проверки по данному факту проводят транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту «Шереметьево», не знала о планах отца оставить детей. «Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом», — отметила детский омбудсмен.

Источник: Интерфакс