Три часа редакция «Курьер. Среда. Бердск» не может попасть в почтовый ящик «Mail.ru»

Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group — «Почта Mail.ru» наблюдаются в понедельник в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 61% пожаловавшихся на проблемы сообщают о сложностях в работе почтового сервиса, у 26% не работает его сайт и 11% испытывают проблемы со входом.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в западной части России.

«Сегодня утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.

Проблемы со входом с свой почтовый ящик bkurer@mail.ru испытывает и редакция «Курьер. Среда. Бердск».

Источник: ТАСС