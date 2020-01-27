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Три часа редакция «Курьер. Среда. Бердск» не может попасть в почтовый ящик «Mail.ru»

16:59 27.01.2020 Фото: Mail.ru
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Сейчас в компании Mail.ru Group устраняют причины неполадки.

Три часа редакция Курьер. Среда. Бердск не может попасть в почтовый ящик Mail.ru

Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group — «Почта Mail.ru» наблюдаются в понедельник в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 61% пожаловавшихся на проблемы сообщают о сложностях в работе почтового сервиса, у 26% не работает его сайт и 11% испытывают проблемы со входом.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в западной части России.

«Сегодня утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.

Проблемы со входом с свой почтовый ящик bkurer@mail.ru испытывает и редакция «Курьер. Среда. Бердск».

Источник: ТАСС

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