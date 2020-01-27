Не работает сайт и почта Mail.ru у жителей Бердска

Сбой в работе всемирного почтового сервиса произошёл у пользователей в более двух десятков городов России.
Сбой в работе всемирного почтового сервиса произошёл у пользователей в более двух десятков городов России.
В работе почты и сайта, как сообщает новостной канал Рамблер, произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.com. от 27 января.
Как следует из данных сервиса, у 61 процентов пользователей возникли проблемы с почтой. Еще 26 процентов столкнулись с проблемами при работе с сайтом, а 11 процентов пожаловались на невозможность входа на электронный сервис.
Сбои зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Твери, Самаре, Пензе, Уфе, Екатеринбурге, Кирова, Тюмени, Сургуте, Омске, Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске, Барнауле, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке.
Несколько часов назад у пользователей из Бердска также возникли проблемы с Mail.ru. На 16.30 у некоторых пользователей доступ в почту восстановился, для остальных по-прежнему сервис недоступен.