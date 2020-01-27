Новую баню за 15 млн рублей на ул. Комсомольской построит ко Дню города 2020 власть Бердска

Планировалось, что городская баня появится на месте «цыганского» барака по ул. Сувоврова. Однако ее строительство на этом месте оказалось бы экономически неэффективно.

Общественные бани пользуются популярностью в России. И в Бердске

Новая городская баня появится на прежнем месте в Бердске — по ул. Комсомольской, 1а. Планировалось, что общественную баню возведут на месте снесенного «цыганского» барака на пересечении ул. Суворова и к. Маркса. Однако экономисты горадминистрации подсчитали затраты на ее строительство и пришли к выводу — строительство бани на этом месте будет экономически не эффективным.

— Решение о строительстве новой бани было принято однозначно. Место для этого выбрали на ул. Суворова, 8. После проведения работ, расчета экономической эффективности и расходов, оказалось, что на ул. Суворова, 8, ее разместить невозможно. Если баню, согласно проектно-сметной документации мы были готовы построить, то подведение к ней коммуникаций — это было бы очень дорого. Вокруг расположен частный сектор, рядом те дома, технические условия которых этого сделать не позволяли. Единственная и ближайшая возможность на строительство коммуникаций была на расстоянии 400 метров. Затраты были бы очень велики для бюджета, чтобы ввести баню в эксплуатацию. В связи с чем вопрос при главе был рассмотрен. Посчитали экономическую эффективность и обоснованность, послушали мнение жителей. И приняли решение построить баню на прежнем месте. Это позволяют технические условия, затраты на это будут минимальны, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова сегодня, 27 января.

Напомним, построенную в 1955 году баню по ул. Комсомольская, 1а, обследовали на техническое состояние и пришли к выводу, что она находится в аварийном состоянии и не пригодна для эксплуатации. Здание снесли в конце ноября 2019 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Эта работа обошлась бюджету Бердска в 600 тыс. рублей.

Но совсем скоро баня вернется на свое привычное место. По словам Жанны Шуровой, это будет новое модернизированное здание, с доступом для инвалидам, хорошей парковкой, новыми коммунальными сетями.

В проекте условно прописана сумма — 15 млн рублей. Но проект в ближайшие время пройдет экспертизу, ряд мероприятий для строительства. Возможно, эта сумма уменьшится. Стоит отметить, что строительство бани состоится исключительно за счет бюджетных денег Бердска.

— Это будет муниципальная собственность. Мы ждем проектно-сметную документацию, разработкой которой занимается УКС Бердска. В феврале будет готова экспертиза. Объявим электронный аукцион с целью определения подрядчика. А после состоится запуск строительства. Мы проговаривали, что запуск бани необходимо приурочить ко Дню города. Мы стремимся именно к этим датам. По срокам мы немного сдвинулись из-за отбора места. Но, думаю, мы все-таки успеем уложиться в намеченные сроки, — уверена Жанна Сергеевна.

Раньше в городе работали три муниципальные бани: в Микрорайоне, центре города и в Новом поселке. Открытие новой бани запланировано на сентябрь 2020 года.