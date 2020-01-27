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Пропала в Мексике актриса Наталья Андрейченко

17:15 27.01.2020 Фото: instagram.com/natalya_andreychenko
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63-летняя артистка в субботу в три часа дня была в гостях у подруги в Канкуне. После этого она уехала и пропала.

Пропала в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко не выходит на связь больше суток

В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев. По его словам, дозвониться до нее не получается уже более суток.
Трунцев рассказал РИА Новости, что 63-летняя артистка в субботу в три часа дня была в гостях у подруги в Канкуне. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и больше на связь не выходила.

«В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой. С сыном мне еще не удалось связаться, я думаю, что он и не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются. Я уже начал обзванивать коллег, они с ней общались в последний раз в четверг», — добавил собеседник агентства.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Широкой публике известна благодаря ролям в картинах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда».

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ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)

Источник: РИА Новости

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