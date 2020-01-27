Пропала в Мексике актриса Наталья Андрейченко

63-летняя артистка в субботу в три часа дня была в гостях у подруги в Канкуне. После этого она уехала и пропала.

Наталья Андрейченко не выходит на связь больше суток

В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев. По его словам, дозвониться до нее не получается уже более суток.

Трунцев рассказал РИА Новости, что 63-летняя артистка в субботу в три часа дня была в гостях у подруги в Канкуне. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и больше на связь не выходила.

«В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой. С сыном мне еще не удалось связаться, я думаю, что он и не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются. Я уже начал обзванивать коллег, они с ней общались в последний раз в четверг», — добавил собеседник агентства.



Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Широкой публике известна благодаря ролям в картинах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда».

Источник: РИА Новости